जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विकास को गति देने और आमजन की सुविधाओं में बढ़ोतरी देने के लिए बीडीए ने अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंड की खुली बोली-नीलामी के जरिए आवंटन करेगा। शुक्रवार को आहूत बीडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी।

मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में साइंस पार्क, नाथ म्यूजियम, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल समेत कई अन्य प्रस्तावों को चर्चा के बाद स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में बीडीए की 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंडों नीलामी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि नीलामी प्रक्रिया अपनाने से बीडीए के राजस्व में उछाल आएगा। बैठक को लेकर बीडीए अधिकारियों की ओर से बुधवार देर शाम तक तैयारियाें को अंतिम रूप दिया जाता रहा।

शासन ने 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे मिश्रित भू-उपयोग घोषित किया है। इससे आवासीय क्षेत्र में भी व्यवासायिक गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा। इसको देखते हुए बीडीए ने अब अपनी वर्तमान और आगामी योजनाओं में 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंडों को अब खुली बोली-नीलामी के जरिए आवंटित करने का निर्णय लिया है।

बीडीए अफसरों का दावा है कि इस निर्णय से न केवल आवंटियों की आय बढ़ेगी, बल्कि शहरवासियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही बीडीए के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर शुक्रवार को होने वाली बोर्ड में चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. के अनुसार बोर्ड में ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में निर्माणाधीन रुद्रावनम पार्क में नाथ म्यूजियम और साइंस पार्क, नाथ सरोवर, रामायण वाटिका में प्रवेश शुल्क, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के प्रस्तावों को रखा जाएगी।