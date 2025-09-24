Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे जमीनों की होगी नीलामी, इस वज‍ह से ल‍िया गया फैसला

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:52 PM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंडों को नीलाम करेगा। इस निर्णय का उद्देश्य शहर के विकास को गति देना और नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाना है। शुक्रवार को होने वाली बीडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में साइंस पार्क और नाथ म्यूजियम जैसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे भूखंडों की नीलामी करेगा बीडीए।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विकास को गति देने और आमजन की सुविधाओं में बढ़ोतरी देने के लिए बीडीए ने अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंड की खुली बोली-नीलामी के जरिए आवंटन करेगा। शुक्रवार को आहूत बीडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में साइंस पार्क, नाथ म्यूजियम, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल समेत कई अन्य प्रस्तावों को चर्चा के बाद स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में बीडीए की 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंडों नीलामी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि नीलामी प्रक्रिया अपनाने से बीडीए के राजस्व में उछाल आएगा। बैठक को लेकर बीडीए अधिकारियों की ओर से बुधवार देर शाम तक तैयारियाें को अंतिम रूप दिया जाता रहा।

    शासन ने 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे मिश्रित भू-उपयोग घोषित किया है। इससे आवासीय क्षेत्र में भी व्यवासायिक गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा। इसको देखते हुए बीडीए ने अब अपनी वर्तमान और आगामी योजनाओं में 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंडों को अब खुली बोली-नीलामी के जरिए आवंटित करने का निर्णय लिया है।

    बीडीए अफसरों का दावा है कि इस निर्णय से न केवल आवंटियों की आय बढ़ेगी, बल्कि शहरवासियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही बीडीए के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर शुक्रवार को होने वाली बोर्ड में चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. के अनुसार बोर्ड में ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में निर्माणाधीन रुद्रावनम पार्क में नाथ म्यूजियम और साइंस पार्क, नाथ सरोवर, रामायण वाटिका में प्रवेश शुल्क, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के प्रस्तावों को रखा जाएगी।

    इससे शहर के विकास को गति मिलने के साथ आमजन की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही सेवानिवृत्त एक नायब तहसीलदार, तीन लेखपाल को संविदा पर भर्ती करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। जोनल प्लान बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। प्राधिकरण की यह 92वीं बोर्ड बैठक होगी।

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर बरेली में 32 हेक्टेयर भूमि के लिए जारी किया गया 200 करोड़ का मुआवजा, 224.25 हेक्टेयर में विकसित की जा रही आवासीय योजना