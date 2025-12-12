मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के विरुद्ध आज दाखिल होगी दूसरी चार्जशीट, इस मामले में सामने आया है नाम

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध शुक्रवार को एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। इस चार्जशीट में मौलाना समेत 12 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

उपद्रव के बाद कोतवाली थाने में पांच प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं, जिनमें एक पटेल चौक चौकी इंचार्ज कोमल कुंडू ने लिखाई थी, उसी मामले में शुक्रवार को मौलाना तौकीर समेत 12 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस पहुंची है। अन्य लोगों की विवेचना अभी बाकी है।