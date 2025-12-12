Language
    मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के विरुद्ध आज दाखिल होगी दूसरी चार्जशीट, इस मामले में सामने आया है नाम

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:19 PM (IST)

    बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के खिलाफ आज दूसरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस मामले में उनका नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध शुक्रवार को एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। इस चार्जशीट में मौलाना समेत 12 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

    उपद्रव के बाद कोतवाली थाने में पांच प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं, जिनमें एक पटेल चौक चौकी इंचार्ज कोमल कुंडू ने लिखाई थी, उसी मामले में शुक्रवार को मौलाना तौकीर समेत 12 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस पहुंची है। अन्य लोगों की विवेचना अभी बाकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपद्रव के मामले में यह दूसरी चार्जशीट दाखिल हो रही है। चार दिन पहले थाना बारादरी में दर्ज उपद्रव के मामले में मौलाना तौकीर समेत 38 उपद्रवियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है।

    बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर ने शहर में उपद्रव कराया था। इस मामले में थाना कोतवाली व बारादरी में प्राथमिकी लिखाई गई थी।