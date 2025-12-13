BDA की नई टाउनशिप के लिए शासन देगा ₹650 करोड़, 17 दिसंबर को निर्णायक प्रस्तुति

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पीलीभीत-बड़ा बाइपास के पास विकसित हो रही बीडीए की नई टाउनशिप के विकास के लिए शासन 650 करोड़ की आर्थिक मदद करेगा। इसके लिए 17 दिसंबर को लखनऊ में बीडीए के अधिकारियों की ओर से प्रजेंटेशन दिया जाएगा। इसमें परियोजना के तहत हो रहे विकास कार्यों, आय-व्यय समेत अन्य विभिन्न पहलुओं को सामने रखा जाएगा। इसके बाद परियोजना को और तेजी से विकसित होने का दावा किया जा रहा है।

बीडीए ने शुक्रवार से पीलीभीत रोड टाउनशिप की भूमि खरीद शुरु कर दी है। 267.19 हेक्टेयर में विकसित हो रही परियोजना को 13 सेक्टरों में बांटा गया है। पहले चरण में चार सेक्टरों में विकास की योजना बनाई गई है, इसके लिए शुक्रवार को बीडीए ने दो किसानों से भूमि खरीदने के साथ मुआवजा वितरण भी शुरु कर दिया है।

परियोजनाोक तहत अब और तेजी से भूमि खरीदने का दावा किया जा रहा है। बीडीए उपाध्ययक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि परियोजना के विकास के लिए शासन की ओर से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 650 करोड़ की धनराशि मिलेगी। इसके लिए 17 दिसंबर को लखनऊ में प्रजेंटेशन दिया जाएगा।

पहले चरण में चार सेक्टरों में होगा विकास, 26.5 हजार तय की दर बीडीए अधिकारियों के अनुसार पीलीभीत रोड टाउनशिप का पहले चरण में चार सेक्टरों में विकास किया जाएगा। सेक्टर वन-ए, वन-बी, टू-ए और टू-बी प्रमुख हैं। इसके बाद सेक्टर तीन, चार, पांच, छह, सात-ए, सात-बी, आठ, नौ और दस का विकास किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना आंतरिक-बाहरी विकास के साथ आसपास के गांवों का भी विकास किया जाएगा।