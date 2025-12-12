जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास के लिए बीडीए शुक्रवार से भूमि खरीदने का कार्य शुरू करने जा रहा है। पहले दिन दो किसानों की भूमि खरीदी जाएगी। इसके लिए बीडीए की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों के अनुसार भूमि खरीद शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में कैंप लगाकर रजिस्ट्री कराई जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीडीए ने रामगंगा नगर आवासीय योजना का विकास के बाद अब पीलीभीत बाइपास और बड़ा बाइपास रोड के मध्य नौ गांव में 267.14 हेक्टयर में नई आवासीय योजना विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2275 किसानों से भूमि खरीदने की योजना है। 13 सेक्टरों में विकसित होने वाली योजना के लिए 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने भूमि खरीद की सहमति दे दी है।

इसके लिए बीडीए ने पहले चरण में सेक्टर वन-ए, वन-बी, टू-ए और टू-बी में भूमि खरीद शुरु करने जा रहा है। इसकी शुरुआत शुक्रवार से की जाएगी। पहले दिन दो किसानों की भूमि क्रय की जाएगी। इसके बाद सेक्टर तीन, चार, पांच, छह, सात-ए, सात-बी, आठ, नौ और दस को धरातल पर उतारा जाएगा।

इन नौ गांव के किसानों से खरीदी जाएगी भमि, जल्द होगा नामकरण बीडीए की ओर से विकसित होने जा रही है परियोजना के लिए अडूपुरा जागीर, अहिलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर व नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1443 हेक्टेयर भूमि क्रय की जाएगी। यहां आमजन को 26.5 हजार प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंड मिल सकेगा। परियोजना के नामकरण के लिए बीडीए की ओर से आमजन से सुझाव भी मांगा गया है।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार, योजना का नाम सुझाने के लिए 400 से अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं। जिस व्यक्ति का नाम सबसे अच्छा और सुंदर होगा उसे बीडीए की ओर से सम्मानित किया जाएगा। 50 हजार नकद इनाम देने के साथ सम्मान भी किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नामकरण की बात कही जा रही है।

2800 करोड़ में विकसित हो रही नई योजना बीडीए अधिकारियों के अनुसार पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास में 2800 करोड़ खर्च किया जाएगा। यहां आमजन को प्रति वर्गमीटर 26.5 हजार प्रतिवर्गमीटर में भूखंड उपलब्ध हो सकेगा। रामगंगा नगर आवासीय योजना के बाद पीलीभीत बाइपास रोड पर विकसित होने जा रही है यह योजना अब तक की सबसे दूसरी बड़ी टाउनशिप होगी। यहां भूमि खरीद के साथ ही आंतरिक एवं बाहरी विकास पर करीब 2800 करोड़ खर्च होने की संभावना है।