'साजिश वाली हवेली' पर चला 'पीला पंजा', मौलाना के करीबियों के 30 और अवैध निर्माणों पर प्रशासन की टेढ़ी नजर
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण का साम्राज्य खड़ा करने वाले मौलाना और उसके गुर्गों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। मंगलवार को उस अवैध बरातघर को ध्वस्त कर बीडीए ने मौलाना और उसके गुर्गों के रसूख को मिट्टी में मिला दिया। पुलिस के अनुसार यह वही बेग बरातघर है जहां पर ‘आइ लव मोहम्मद’ के उपद्रव की भूमिका बनाई गई थी।
इसके बाद 26 सितंबर को हुए उपद्रव में फरीदापुर चौधरी के साथ पुराना शहर, श्यामगंज, बारादरी समेत अन्य क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पत्थरबार शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई कर नजीर पेश करने के निर्देश दिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को विधिक और आर्थिक रूप से कार्रवाई को कहा।
इस पर पुलिस ने कोतवाली में पांच मुकदमें, बारादरी में दो, प्रेमनगर, कैंट, किला में एक-एक मुकदमें दर्ज कर मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सात मुकदमों में तौकीर को नामजद किया गया है, अन्य तीन में विवेचना के दौरान नाम शामिल किया गया। उधर, प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर वाजिद बेग और उसके स्वजन ने नियम विरुद्ध बताया।
कार्रवाई की जद में मौलाना के करीबियों की 30 से अधिक अवैध निर्माण
शहर में उपद्रव के बाद बीडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण पर लगातार गरज रहा है। हालांकि बीडीए अधिकारी अधिकतर ध्वस्तीकरण को अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमित होने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। शहर में उपद्रव के बाद से अब तक बीडीए ने 76 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए हैं।
इसमें मौलाना और उसके करीबियों की भी कई अवैध निर्माण शामिल हैं। पीलीभीत बाइपास रोड स्थित आरिफ के दो अवैध व्यावसायिक काम्प्लेक्स, मौलाना के करीबी नफीस के घेर-शेख-मिठ्ठू स्थित बरातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शामिल है। साथ ही शाहजहांपुर रोड समेत कई अन्य क्षेत्र में कालोनी और अवैध भवन के सीलिंग की कार्रवाई की गई।
अधिकारियों के अनुसार मौलाना के करीबियों से जुड़ी 30 से अधिक और व्यावसायिक संपत्तियां सामने आई हैं जिनकी जांच की जा रही है, जल्दी ही उन पर भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
दो बार बिगड़ी पोकलैंड और बुलडोजर
बीडीए की कार्रवाई के दौरान तीन बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन लगाई थी। इस दौरान मशीन दुरुस्त करने के लिए टीम लगी रहीं लेकिन देर शाम तक सिर्फ 50 प्रतिशत से हिस्सा ही ढहाया जा सका। बीडीए अधिकारियों के अनुसार बुधवार को कुछ और पोकलैंड मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे शेष निर्माण जल्द ध्वस्त हो सके।
बेग बरातघर पर विशेष कार्रवाई का विवरण
- क्षेत्रफल: 400 वर्गमीटर
- सीलिंग की तिथि: 6 अक्टूबर
- ध्वस्तीकरण का समय: 23 दिसंबर, सुबह 11:10 बजे
- महत्व: पुलिस के अनुसार, इसी स्थान पर उपद्रव की साजिश रची गई थी।
बरेली उपद्रव के बाद BDA का 'बुलडोजर एक्शन' रिपोर्ट
|तिथि (Date)
|स्थान/संपत्ति का विवरण
|संबंधित व्यक्ति
|कार्रवाई का स्वरूप
|30 सितंबर
|शाहजहांपुर रोड स्थित बरातघर
|हाजी शराफत अली (तौकीर का करीबी)
|सील
|30 सितंबर
|व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
|पार्षद ओमान रजा
|सील
|04 अक्टूबर
|जखीरा स्थित 'रजा पैलेस'
|नफीस खां (मौलाना का करीबी)
|बुलडोजर चला (ध्वस्त)
|04 अक्टूबर
|फईक एन्क्लेव स्थित घर
|फरहत (शरण देने का आरोपी)
|सील
|06 अक्टूबर
|बेग बरातघर (फरीदापुर चौधरी)
|वाजिद बेग
|सील
|06 अक्टूबर
|ई-बाइक शोरूम
|सपा पार्षद मुन्ना
|सील
|09 अक्टूबर
|मुमताज का बरातघर (फरीदापुर)
|मुमताज
|सील
|11 अक्टूबर
|कपड़ों का शोरूम (पीलीभीत बाइपास)
|आरिफ
|सील
|14 अक्टूबर
|अवैध कॉलोनियां (फतेहगंज पश्चिमी)
|शिव अवतार, इंद्रजीत व पप्पू
|ध्वस्त
|28 अक्टूबर
|अवैध कॉलोनी (4000 वर्गमीटर)
|सोनू शर्मा
|ध्वस्त
|28 अक्टूबर
|अवैध कॉलोनी (रामनगर गोटिया)
|विपिन शर्मा
|ध्वस्त
|29 अक्टूबर
|रामेश्वरधाम कॉलोनी (10,000 वर्गमीटर)
|ओमप्रकाश
|ध्वस्त
|29 अक्टूबर
|अवैध कॉलोनी (7,000 वर्गमीटर)
|महावीर सिंह
|ध्वस्त
|03 नवंबर
|अवैध कॉलोनी (4 बीघा)
|विशाल ग्वाल
|ध्वस्त
|04 नवंबर
|अवैध कॉलोनी (18 बीघा)
|किस्मत अली
|ध्वस्त
|10 नवंबर
|अवैध कॉलोनी (12 बीघा)
|रवि पटेल
|ध्वस्त
|13 नवंबर
|निर्माणाधीन कॉलोनी (100 बीघा)
|अमित अग्रवाल
|ध्वस्त
|13 नवंबर
|अवैध कॉलोनी (20 बीघा)
|बाबू राम और संजीव
|ध्वस्त
|17 नवंबर
|अवैध कॉलोनी (10 बीघा)
|नरेश यादव
|ध्वस्त
|20 नवंबर
|अवैध कॉलोनी (4,000 वर्गमीटर)
|पप्पू कश्यप
|ध्वस्त
|22 नवंबर
|कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (जगतपुर)
|आरिफ
|ध्वस्त
|02 दिसंबर
|'एवान-ए-फरहत' बरातघर
|सरफराज वली खां (आजम खान करीबी)
|ध्वस्त
|02 दिसंबर
|गुड मैरिज हाल (सूफीटोला)
|राशिद खां
|ध्वस्त
|23 दिसंबर
|बेग बरातघर (400 वर्गमीटर)
|वाजिद बेग
|ध्वस्त
बेग बरातघर बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाया गया। विपक्षी को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
- डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष
बेग बरातघर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार ध्वस्तीकरण किया गया है। शहर में 26 सितंबर को उपद्रव के प्रयास की भूमिका यहीं पर बनाई गई थी। 19 सितंबर को हुई उस बैठक में मौलाना और उसके करीबी इसमें शामिल हुए थे, जांच के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
- मानुष पारीक, एसपी सिटी
