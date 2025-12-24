'साजिश वाली हवेली' पर चला 'पीला पंजा', मौलाना के करीबियों के 30 और अवैध निर्माणों पर प्रशासन की टेढ़ी नजर

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण का साम्राज्य खड़ा करने वाले मौलाना और उसके गुर्गों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। मंगलवार को उस अवैध बरातघर को ध्वस्त कर बीडीए ने मौलाना और उसके गुर्गों के रसूख को मिट्टी में मिला दिया। पुलिस के अनुसार यह वही बेग बरातघर है जहां पर ‘आइ लव मोहम्मद’ के उपद्रव की भूमिका बनाई गई थी।

इसके बाद 26 सितंबर को हुए उपद्रव में फरीदापुर चौधरी के साथ पुराना शहर, श्यामगंज, बारादरी समेत अन्य क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पत्थरबार शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई कर नजीर पेश करने के निर्देश दिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को विधिक और आर्थिक रूप से कार्रवाई को कहा।

इस पर पुलिस ने कोतवाली में पांच मुकदमें, बारादरी में दो, प्रेमनगर, कैंट, किला में एक-एक मुकदमें दर्ज कर मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सात मुकदमों में तौकीर को नामजद किया गया है, अन्य तीन में विवेचना के दौरान नाम शामिल किया गया। उधर, प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर वाजिद बेग और उसके स्वजन ने नियम विरुद्ध बताया।

कार्रवाई की जद में मौलाना के करीबियों की 30 से अधिक अवैध निर्माण शहर में उपद्रव के बाद बीडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण पर लगातार गरज रहा है। हालांकि बीडीए अधिकारी अधिकतर ध्वस्तीकरण को अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमित होने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। शहर में उपद्रव के बाद से अब तक बीडीए ने 76 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए हैं।

इसमें मौलाना और उसके करीबियों की भी कई अवैध निर्माण शामिल हैं। पीलीभीत बाइपास रोड स्थित आरिफ के दो अवैध व्यावसायिक काम्प्लेक्स, मौलाना के करीबी नफीस के घेर-शेख-मिठ्ठू स्थित बरातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शामिल है। साथ ही शाहजहांपुर रोड समेत कई अन्य क्षेत्र में कालोनी और अवैध भवन के सीलिंग की कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के अनुसार मौलाना के करीबियों से जुड़ी 30 से अधिक और व्यावसायिक संपत्तियां सामने आई हैं जिनकी जांच की जा रही है, जल्दी ही उन पर भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। दो बार बिगड़ी पोकलैंड और बुलडोजर बीडीए की कार्रवाई के दौरान तीन बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन लगाई थी। इस दौरान मशीन दुरुस्त करने के लिए टीम लगी रहीं लेकिन देर शाम तक सिर्फ 50 प्रतिशत से हिस्सा ही ढहाया जा सका। बीडीए अधिकारियों के अनुसार बुधवार को कुछ और पोकलैंड मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे शेष निर्माण जल्द ध्वस्त हो सके।