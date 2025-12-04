Language
    पानी की समस्या खत्म! बरेली के 76 हजार से अधिक घरों को मिलेगा शुद्ध जल, जानिए कितना होगा मासिक टैरिफ?

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    बरेली शहर के 76 हजार से अधिक घरों को अब शुद्ध पेयजल मिलेगा। जलकल विभाग ने इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पानी पहुं ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अमृत 2.0 के प्रस्ताव को उप्र. कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब धरातल पर उतारने की कवायद शुरु हो गई। परियोजना के लिए जल्द ही शासनादेश जारी होते ही इसी माह निविदा आमंत्रित करने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार शहर के 40 से अधिक वार्डों में बिछने वाली पानी की लाइन को दाे वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

    इसके तहत 76465 नए घरों को कनेक्शन दिया जाएगा, साथ ही प्रति कनेक्शन मासिक 130 रुपये का टैरिफ प्रस्तावित किया गया है। जल निगम शहरी ने शहर में छूटे हुए हिस्सों को भी शुद्ध जलापूर्ति के लिए वर्ष-2022-23 में सर्वे कर अमृत 2.0 के तहत 270 करोड़ की कार्ययोजना शासन को प्रेषित की थी।

    व्यय-वित्त समिति ने मंथन के बाद परियोजना की लागत 265 करोड़ करते हुए उप्र. कैबिनेट की स्वीकृति को प्रेषित कर दिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उप्र. कैबिनेट की बैठक ने परियोजना की स्वीकृति देते हुए शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। जल निगम शहरी के अधीक्षण अभियंता केके कटियार ने बताया कि परियोजना के तहत पूर्णत : असंतृप्त 34 वार्ड और आशंकि असंतृप्त 21 वार्डो में नइ पाइपलाइन को बिछाया जाएगा।

    आमजन को देना होगा टैरिफ

    जल निगम ने नई पानी की लाइन बिछाने के साथ टैरिफ भी प्रस्तावित कर दिया है। इसमें प्रति व्यक्ति लागत 2980 रुपये आंकी गई है। जबकि वर्ष-2026-27 में 135 रूपये का टैरिफ प्रस्तावित किया गया है। जो वर्ष-2040 में 170 रुपये और वर्ष-2055 में 210 रुपये कर दिया जाएगा। परियोजना के तहत 37 ट्यूबवेल, पंप हाउस 37, राइजिंग मेन 19.47, ग्राउंड वाटर रिचार्ज छह, बाउंड्री वाल पांच किमी और तीन स्टाफ क्वार्टर भी बनाए जाएंगे।

    शहर के प्रमुख असंतृप्त वार्ड

    शहर के वार्ड-38, 31, 07, 26, 70, 14, 71, 62, 33, 28, 34, 55, 47, 45, 59, 36, 80, 53, 20, 64, 15, 72, 52, 02, 60, 06, 11, 01, 41, 74, 76, 58 व 24 नंबर वार्ड असंतृप्त क्षेत्र हैं। जबकि आशिंक रुप से असंतृप्त वार्ड में वार्ड-63, 76, 65, 56, 68, 61, 69, 39, 09, 27, 73, 42, 49, 46, 18, 19, 48, 79, 43, 16, 04, 05 व वार्ड-21 शामिल हैं।

     

    शासन ने अमृत 2.0 परियोजना की स्वीकृति दी है। जल निगम की ओर से परियोजना को दाे वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

    - केके कटियार, अधीक्षण अभियंता, जल निगम शहरी


