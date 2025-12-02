Bareilly को शुद्ध जल का तोहफा! ₹265 करोड़ की अमृत 2.0 परियोजना को कैबिनेट की हरी झंडी

जागरण संवाददाता, बरेली। लंबे समय से शुद्ध जलापूर्ति की राह देख रहे बरेली शहर के कई वार्ड के लोगों की दुश्वारियां अब दूर होने वाली हैं। उप्र. कैबिनेट जल निगम शहरी की ओर से बरेली में 265 करोड़ रुपये से 302 किमी. लंबी नई लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैब‍िनेट की मुहर लग गई।

इससे अब शहर को बड़ी राहत मिलेगी। दैनिक जागरण ने भी शहर में शत-प्रतिशत जलापूर्ति के लिए अधर में लटके इस परियोजना की स्वीकृति को लेकर समाचारीय अभियान चलाया था। जलनिगम शहरी ने अमृत 2.0 के तहत बरेली नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में 34 असंतृप्त व 23 आशिंक असंतृप्त वार्ड में नई पाइपलाइन व ओवरहेड टैंक निर्माण की विस्तृत परियाेजना रिपोर्ट शासन को भेजी थी।

परियोजना की स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी की संस्तुति के बाद व्यय वित्त समिति ने भी स्वीकृति दे दी थी। जिसके बाद लंबे समय से कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा। मंगलवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में जारी एजेंडे में बरेली के अमृत 2.0 के तहत प्रस्तावित शत-प्रतिशत जलापूर्ति परियोजना को भी शामिल किया गया था।

जनता की भावनाओं के देखते हुए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शहरवास‍ि यों को बड़ी सौगात दे दी है। इससे नगर निगम के छूटे हुए क्षेत्र व जिन क्षेत्रों में जर्जर पाइपलाइन है वहां भी नया निर्माण किया जा सकेगा। जल निगम के अधिकारियों के अनुसार परियोजना के तहत बरेली में 19 उच्च जलाशय क्षमता (1300, 2550, 2200, 2600, 2300, 2000, 700, 600, 500 किली.) व 19 नलकूप का निर्माण किया जाएगा। बरेली में 93 हजार घरों को जोड़ा जाएगा।