Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bareilly को शुद्ध जल का तोहफा! ₹265 करोड़ की अमृत 2.0 परियोजना को कैबिनेट की हरी झंडी

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    बरेली के लिए खुशखबरी! कैबिनेट ने ₹265 करोड़ की अमृत 2.0 परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस परियोजना से बरेली में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। लंबे समय से शुद्ध जलापूर्ति की राह देख रहे बरेली शहर के कई वार्ड के लोगों की दुश्वारियां अब दूर होने वाली हैं। उप्र. कैबिनेट जल निगम शहरी की ओर से बरेली में 265 करोड़ रुपये से 302 किमी. लंबी नई लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैब‍िनेट की मुहर लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे अब शहर को बड़ी राहत मिलेगी। दैनिक जागरण ने भी शहर में शत-प्रतिशत जलापूर्ति के लिए अधर में लटके इस परियोजना की स्वीकृति को लेकर समाचारीय अभियान चलाया था। जलनिगम शहरी ने अमृत 2.0 के तहत बरेली नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में 34 असंतृप्त व 23 आशिंक असंतृप्त वार्ड में नई पाइपलाइन व ओवरहेड टैंक निर्माण की विस्तृत परियाेजना रिपोर्ट शासन को भेजी थी।

    परियोजना की स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी की संस्तुति के बाद व्यय वित्त समिति ने भी स्वीकृति दे दी थी। जिसके बाद लंबे समय से कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा। मंगलवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में जारी एजेंडे में बरेली के अमृत 2.0 के तहत प्रस्तावित शत-प्रतिशत जलापूर्ति परियोजना को भी शामिल किया गया था।

    जनता की भावनाओं के देखते हुए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शहरवास‍ि यों को बड़ी सौगात दे दी है। इससे नगर निगम के छूटे हुए क्षेत्र व जिन क्षेत्रों में जर्जर पाइपलाइन है वहां भी नया निर्माण किया जा सकेगा। जल निगम के अधिकारियों के अनुसार परियोजना के तहत बरेली में 19 उच्च जलाशय क्षमता (1300, 2550, 2200, 2600, 2300, 2000, 700, 600, 500 किली.) व 19 नलकूप का निर्माण किया जाएगा। बरेली में 93 हजार घरों को जोड़ा जाएगा।

    बरेली शहर के असंतृप्त वार्ड

    अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्र में गृह संयोजन के माध्यम से शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाना लक्षित है। इसमें शहर के वार्ड-38, 31,07, 26, 70, 14, 71, 62, 33, 28, 34, 55, 47, 45, 59, 36, 80, 53, 20, 64, 15, 72, 52, 02, 60, 06, 11, 01, 41, 74, 76, 58 व 24 नंबर वार्ड असंतृप्त हैं।

     

    यह भी पढ़ें- Yogi Cabinet: बरेली और कानपुर में 580+ करोड़ की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा