    कोहरे में भी उड़ानें सुरक्षित! बरेली एयरपोर्ट पर इंडिगो और AAI स्टाफ को मिली स्पेशल ट्रेनिंग

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    बरेली एयरपोर्ट पर कोहरे के दौरान सुरक्षित उड़ानों के संचालन के लिए इंडिगो और एएआई स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यह सुनिश् ...और पढ़ें

    इंड‍िगो एयरलाइंस

    जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे के बीच सुरक्षित संचालन के लिए इंडिगो एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथारिटी के स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान बताया गया कि अत्यधिक कोहरे के बीच विमानों को उड़ाने में क्या दिक्कतें आती हैं। इस चुनौतियों के बीच किस तरह से यात्रियों को सेफ्टी के साथ समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इसे लेकर प्रशिक्षित किया गया। एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों का कहना है कि कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, इसके बावजूद उड़ाने लगभग समय से ही संचालित हो रही हैं।

    कोहरे के कारण कई बार फ्लाइट के आने-जाने का समय काफी प्रभावित होता है। कई बार द्श्यता इतनी कम रहती है कि चालक को विमान उतारने और उड़ाने में काफी जटित स्थिति से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कारणों की वजह से उड़ानों को रद्द करना तक पड़ जाता है। इस बार ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है।

    शुक्रवार को विमानपत्तन निदेशक के नेतृत्व में सर्दी के मौसम में कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए बरेली हवाई अड्डे पर एक अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हवाई अड्डे पर कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विद्युत, सिविल, प्रचालन, इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी और हवाई अड्डा सुरक्षा यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए।

    सभी एजेंसियों के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुरूप कोहरे में विलंब से आने वाले हवाई जहाज के कारण हवाई अड्डे पर उत्पन्न व्यवधान असुविधा से निपटने के लिए क्या-क्या कार्य किए जाने हैं, इसका अभ्यास किया गया। इसके बाद विमानपत्तन निदेशक ने सभी एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और सुधारात्मक उपायों को अपनाने पर जोर दिया गया ।

    समय से पहले आई बेंगलुरू से फ्लाइट

    काफी समय से प्रभावित चल रही इंडिगो की फ्लाइट काफी हद तक समय से संचालित होने लगी है। बेंगलुरू-बरेली-बेंगलुरू फ्लाइट के आने का समय दोपहर दो बजकर 20 बजे निर्धारित है, जबकि यह समय से पहले एक बजकर 55 बजे ही आ गई। जबकि वापस बेंगलुरू जाने का समय दोपहर दो बजे से 55 बजे है। जबकि इस फ्लाइट ने तीन बजकर चार मिनट पर यहां से बेंगलुरू के लिए उड़ान भरी। बेंगलुरू से यहां आने वाले यात्रियों की संख्या 144 जबकि जाने वालों की संख्या 187 रही।

     

