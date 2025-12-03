बर्बरता की हद! 8 साल के मासूम को पहले पीटा, फिर गला घोंटा; आंख काटकर बक्से में फेंका

जागरण संवाददाता, बरेली। आठ साल के बच्चे के साथ हुई बर्बरता की कहानी आपको झकझोर देगी। सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर उस मासूम ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई। हत्यारे ने मारने से पहले उसे खूब तड़पाया। थप्पड़ों, बेल्टों आदि से उसे पीटा। मासूम की चीखों की आवाज से हैवान का मन नहीं भरा तो अपने ही हाथों से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

बाद में किसी धारदार हथियार से उसकी बाईं आंख को काटकर बाहर निकाल लिया और उसके शव को बक्से में भरकर हाईवे किनारे फेंक दिया। बच्चे के साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, साथ ही बच्चे की शिनाख्त का प्रयास भी कर रही है।

मंगलवार सुबह कुम्हरा गांव के प्रधान अजीत सिंह ने इज्जतनगर पुलिस को सूचना दी कि हाईवे पर नकटिया नदी के नीचे एक लाल रंग का लोहे का बक्सा पड़ा है उसमें किसी बच्चे का शव है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बक्सा खोलकर देखा तो नारंगी रंग की टी-शर्ट और काले रंग के लोअर में एक बालक का शव था। उसकी उम्र करीब आठ वर्ष थी। बच्चे को तकिया और लाल रंग की गर्म चादर से ढका गया था।

शव के ऊपर कुरकुरे, टाफी, चूरन, चिप्स जैसे बच्चों के खाने के कई सामान डाल दिए गए थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पता किया लेकिन कोई भी उसे पहचानता नहीं था। बच्चे की बांई आंख काटकर निकाली गई थी। प्रथम दृष्टिया पुलिस तंत्र विद्या के चक्कर में हत्या का अनुमान लगा है। बुधवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ तो स्पष्ट हुआ कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई।