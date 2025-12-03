पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से बरेली के युवक की मौत
पीलीभीत में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बरेली के एक युवक की मौत हो गई। युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरेली हाईवे पर ललौरी खेड़ा पुलिस क्षेत्र में मंगलवार रात हादसा हो गया। इसमें शादी में शामिल होने आए बरेली के युवक की कार की टक्कर से मृत्यु हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।
ललौरी खेड़ा कस्बे के एक बरातघर में बरेली के दियुरनिया थाना क्षेत्र के गांव पकड़िया निवासी राजेश कुमार 30 शादी में शामिल होने आए थे। साथियों के साथ बरेली हाईवे के किनारे वह टहल रहे थे। इसी बीच बरेली की ओर से आई कार ने उसे टक्कर मार दी, बाकी बाल-बाल बच गए।
इस दौरान राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना साथियों ने पुलिस को दी और कार से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इधर, हादसे की सूचना स्वजन को मिली, इसके बाद अस्पताल पहुंचे स्वजन बिलख पड़े। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजेश खेती कर पत्नी मीरा, बेटी वैश्नवी और बेटा रोहित का भरण पोषण करता था।
