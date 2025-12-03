पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से बरेली के युवक की मौत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरेली हाईवे पर ललौरी खेड़ा पुलिस क्षेत्र में मंगलवार रात हादसा हो गया। इसमें शादी में शामिल होने आए बरेली के युवक की कार की टक्कर से मृत्यु हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ललौरी खेड़ा कस्बे के एक बरातघर में बरेली के दियुरनिया थाना क्षेत्र के गांव पकड़िया निवासी राजेश कुमार 30 शादी में शामिल होने आए थे। साथियों के साथ बरेली हाईवे के किनारे वह टहल रहे थे। इसी बीच बरेली की ओर से आई कार ने उसे टक्कर मार दी, बाकी बाल-बाल बच गए।