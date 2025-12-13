बरेली: सिर्फ 48 घंटे और! सोमवार से सामान्य हो जाएंगी CT स्कैन की जांचें, मरम्मत युद्धस्तर
बरेली में सीटी स्कैन जांचें सोमवार से सामान्य हो जाएंगी। मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और अगले 48 घंटों में सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। मरीजों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। तीन सौ बेड अस्पताल में सीटी स्कैन की जांचों का काम सोमवार तक सामान्य हो जाने की संभावना है। यहां सीटी स्कैन सेंटर में लगीं सभी छह एसी के केबल चोरी हो गए थे। इसके बाद से मशीन को संचालित करने के लिए पर्याप्त कूलिंग नहीं मिल पा रही है।
टेक्निकल टीम एसी को ठीक करने में शुक्रवार को भी जुटी रही। हालांकि इस बीच कुछ जांचें कराई भी गईं लेकिन मशीन के बार-बार हीट हो जाने से बीच-बीच में जांचों को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। इससे देरी के साथ सभी जांचें भी नहीं हो सकीं। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार तक स्थिति बिलकुल सामान्य हो जएगी।
तीन सौ बेड अस्पताल में कुछ दिन पहले सीटी स्कैन सेंटर में लगीं सभी छह एसी के केबल चोरी हो गए थे। इसके बाद से ही मशीनों का संचालन प्रभावित है। दरअसल, मशीन संचालन के दौरान काफी गर्मी छोड़ती है। ऐसे में इसे कूलिंग देने के लिए रूम में छह एसी लगाए गए हैं लेकिन केबल चोरी होने के बाद से ही यह एसी ठप पड़े हैं।
इससे सीटी स्कैन मशीन को भी संचालित करने में स्टाफ को परेशानी उठानी पड़ रही है। शनिवार को भी टेक्निकल टीम एसी के तार को ठीक करने में जुटी रही। इस बीच सीटी स्कैन के लिए आए मरीजों को जांच के लिए दिक्कत झेलनी पड़ी। चूंकि सीटी स्कैन मशीन गर्म हो रही थी, इसलिए काफी देर रोककर मशीन चलाई गई।
इससे मरीजों को जांच कराने में काफी समय लगा। अधिकारियों का कहना है कि सीटी स्कैन मशीन का संचालन पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कुछ समय और लग सकता है, हालांकि उम्मीद है कि सोमवार तक एसी ठीक होने के साथ ही जांचों का काम सामान्य हो जाएगा।
चूंकि यह जांच बाहरी सेंटरों पर काफी महंगी होती है। इसलिए आम मरीजों के लिए इसका खर्च उठा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई मरीजों को इलाज कराने में भी विलंब हो रहा है। सेंटर के कर्मचारी प्रशांत, शमशुल आदि भी मरीजों का सहयोग करते दिखाई दिए।
सीटी स्कैन मशीन में लगे एसी को ठीक कराया जा रहा है। इस मशीन को चलाने के लिए जरूरी कूलिंग चाहिए। इसके बावजूद मरीजों की जांच मशीन को कुछ देर रोक-रोककर चलाई जा रही है। सोमवार तक व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी।
- इंतजार अली, सीएमएस, तीन सौ बेड अस्पताल
यह भी पढ़ें- गर्मी से ठप हुई करोड़ों की मशीन; तीन सौ बेड अस्पताल में जांचें बंद, वापस भेजे गए मरीज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।