हाई-टेक CT स्कैन पर चोरों का वार, 6 AC केबल चुराए; मशीन हीट होते ही बंद, निराश लौटे मरीज
बरेली में हाई-टेक सीटी स्कैन मशीन से चोरों ने 6 एसी केबल चुरा लिए। केबल चोरी होने से मशीन गर्म हो गई और बंद हो गई, जिससे मरीजों को निराशा हुई। घटना के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। तीन सौ बेड अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन रूम में लगीं सभी छह एसी के केबल चोरी हो गए। चूंकि इस मशीन को चलाने के लिए काफी कूलिंग की जरूरत होती है लेकिन एसी के काम न करने से बार-बार मशीन हीट होने लगी। कोई बड़ा फाल्ट न हो जाए, इसे देखते हुए मशीन को बंद करा दिया गया।
इससे जांचें ठप हो गईं और मरीजों को वापस लौटा दिया गया। सूचना के बाद दिल्ली से टेक्नीशियन को बुलाया लिया गया लेकिन एसी को चालू नहीं कराया जा सका था। सीटी स्कैन विभाग के स्टाफ ने इसकी लिखित सूचना सीएमएस के साथ सीएमओ को भी दे दी है। उधर, जांचें न होने से मजबूरी में मरीजों को प्राइवेट सेंटरों में इसके लिए मोटी फीस देनी पड़ रही है।
तीन सौ बेड अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। हद तो यह हो गई कि यहां सीटी स्कैन मशीन को ठंडा रखने के लिए रूम में जो छह एसी लगाए गए, उनके केबल ही चोरी हो गई। जबकि यहां रात में चौकीदार की भी व्यवस्था रहती है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि यहां अस्पताल में स्टाफ रहता नहीं है। इसलिए रात में अराजक तत्व और शराबी सक्रिय हो जाते हैं।
उन्होंने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इधर एसी न चलने के बावजूद सुबह कुछ मरीजों की जांच कराई गई लेकिन बार-बार मशीन गर्म होने लगी। मशीन में कोई बड़ी खराबी न आ जाए, इसकी आशंका को देखते हुए जांचों को बंद कर दिया गया। इसके बाद बाहर खड़े सभी मरीजों को वापस कर दिया गया।
इस बीच सीटी स्कैन सेंटर के प्रभारी को सूचना मिली तो वह भी वहां आ गए। उसके साथ ही दिल्ली से आए टेक्नीशियन गणेश यादव भी थे। उन्होंने काफी देर तक फाल्ट ठीक करने की कोशिश की लेकिन शाम तक एसी ठीक नहीं हो सके थे। इसलिए संभावना है कि शुक्रवार को भी सीटी स्कैन की जांचें बंद रहेगी।
इधर, सीटी स्कैन विभाग के कर्मचारी प्रशांत यादव ने सीएमएस डा. इंतजार अली को एसी के पाइप और तार चोरी होनी की सूचना लिखित तौर से भी दे दी है। कर्मचारी शमशुल का कहना है कि जब तक रूम का न्यूनतम तापमान बनाकर न रखा जाए, सीटी स्कैन मशीन को चलाना ठीक नहीं है।
काफी समय से खराब पड़ी ईसीजी भी कराई गई ठीक
तीन सौ बेड में काफी समय से ईसीजी मशीन खराब पड़ी हुई थी। इस वजह से यहां ह्दय की जांच नहीं हो पा रही थी। मरीजों को काफी भटकना पड़ रहा था। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन काफी समय से इस मशीन को ठीक कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन काफी देर से ही सही, इस मशीन को ठीक करा लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जांचें भी शुरू करा दी जाएंगी।
रूम में लगे सभी छह एसी के केबल चोरी होने से सीटी स्कैन मशीन से जांचें नहीं हो पा रही हैं। इसे ठीक कराया जा रहा है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके।
- इंतजार अली, सीएमएस, तीन सौ बेड अस्पताल
यह भी पढ़ें- विंटर डायरिया का खतरा बढ़ा: बच्चों को ठंड से बचाएं, ये हैं जरूरी लक्षण और बचाव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।