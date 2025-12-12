जागरण संवाददाता, बरेली। तीन सौ बेड अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन रूम में लगीं सभी छह एसी के केबल चोरी हो गए। चूंकि इस मशीन को चलाने के लिए काफी कूलिंग की जरूरत होती है लेकिन एसी के काम न करने से बार-बार मशीन हीट होने लगी। कोई बड़ा फाल्ट न हो जाए, इसे देखते हुए मशीन को बंद करा दिया गया।

इससे जांचें ठप हो गईं और मरीजों को वापस लौटा दिया गया। सूचना के बाद दिल्ली से टेक्नीशियन को बुलाया लिया गया लेकिन एसी को चालू नहीं कराया जा सका था। सीटी स्कैन विभाग के स्टाफ ने इसकी लिखित सूचना सीएमएस के साथ सीएमओ को भी दे दी है। उधर, जांचें न होने से मजबूरी में मरीजों को प्राइवेट सेंटरों में इसके लिए मोटी फीस देनी पड़ रही है।

तीन सौ बेड अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। हद तो यह हो गई कि यहां सीटी स्कैन मशीन को ठंडा रखने के लिए रूम में जो छह एसी लगाए गए, उनके केबल ही चोरी हो गई। जबकि यहां रात में चौकीदार की भी व्यवस्था रहती है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि यहां अस्पताल में स्टाफ रहता नहीं है। इसलिए रात में अराजक तत्व और शराबी सक्रिय हो जाते हैं।

उन्होंने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इधर एसी न चलने के बावजूद सुबह कुछ मरीजों की जांच कराई गई लेकिन बार-बार मशीन गर्म होने लगी। मशीन में कोई बड़ी खराबी न आ जाए, इसकी आशंका को देखते हुए जांचों को बंद कर दिया गया। इसके बाद बाहर खड़े सभी मरीजों को वापस कर दिया गया।

इस बीच सीटी स्कैन सेंटर के प्रभारी को सूचना मिली तो वह भी वहां आ गए। उसके साथ ही दिल्ली से आए टेक्नीशियन गणेश यादव भी थे। उन्होंने काफी देर तक फाल्ट ठीक करने की कोशिश की लेकिन शाम तक एसी ठीक नहीं हो सके थे। इसलिए संभावना है कि शुक्रवार को भी सीटी स्कैन की जांचें बंद रहेगी।

इधर, सीटी स्कैन विभाग के कर्मचारी प्रशांत यादव ने सीएमएस डा. इंतजार अली को एसी के पाइप और तार चोरी होनी की सूचना लिखित तौर से भी दे दी है। कर्मचारी शमशुल का कहना है कि जब तक रूम का न्यूनतम तापमान बनाकर न रखा जाए, सीटी स्कैन मशीन को चलाना ठीक नहीं है।