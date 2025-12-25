बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और पीलीभीत डिपो से लखनऊ गईं 280 बसें कब लौटेंगी वापस? लोकल रूटों पर हुई किल्लत

जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण पर गुरुवार को रीजन से 280 बसें हरदोई और लखीमपुर भेजी गई हैं। बरेली डिपो, रुहेलखंड डिपो, बदायूं और पीलीभीत डिपो की बसें चली जाने से लोकल रूटों पर बसों की कमी हो गई है। गुरुवार को भी यह समस्या बनी रहेगी। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार बसों की वापसी शुरू हो गई है, शुक्रवार से रूटों पर पहले की तरह संचालन शुरू कराया जाएगा।

रीजन से बसें मंगलवार शाम को ही हरदोई और लखीमपुर भेज दी गई हैं। वहां से उनकी कार्यक्रम स्थल तक लोगों को पहुंचाने और वापस ले आने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी वजह से रीजन के चारों डिपो में बसों की कमी चल रही है। रूटों पर दूसरे डिपो की बसें ज्यादा दिख रही हैं।