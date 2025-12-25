बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और पीलीभीत डिपो से लखनऊ गईं 280 बसें कब लौटेंगी वापस? लोकल रूटों पर हुई किल्लत
बरेली से 280 बसें राष्ट्र प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए हरदोई और लखीमपुर भेजी गईं, जिससे लोकल रूटों पर बसों की कमी हो गई। बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण पर गुरुवार को रीजन से 280 बसें हरदोई और लखीमपुर भेजी गई हैं। बरेली डिपो, रुहेलखंड डिपो, बदायूं और पीलीभीत डिपो की बसें चली जाने से लोकल रूटों पर बसों की कमी हो गई है। गुरुवार को भी यह समस्या बनी रहेगी। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार बसों की वापसी शुरू हो गई है, शुक्रवार से रूटों पर पहले की तरह संचालन शुरू कराया जाएगा।
रीजन से बसें मंगलवार शाम को ही हरदोई और लखीमपुर भेज दी गई हैं। वहां से उनकी कार्यक्रम स्थल तक लोगों को पहुंचाने और वापस ले आने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी वजह से रीजन के चारों डिपो में बसों की कमी चल रही है। रूटों पर दूसरे डिपो की बसें ज्यादा दिख रही हैं।
गुरुवार को लखनऊ में कार्यक्रम समापन के बाद बसों के चालक-परिचालक यात्रियों को संबंधित डिपो तक पहुंचाकर रात में वापसी करने लगे हैं। एआरएम रुहेलखंड डिपो अरुण कुमार वाजपेई ने बताया कि देर रात से बसों की वापसी होने लगी है। शीतलहर की वजह से रूट पर यात्रियों की संख्या भी कम है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाई। शुक्रवार से वापस लौटने वाली बसों का भी पहले की तरह रूटों पर संचालन आरंभ हो जाएगा।
