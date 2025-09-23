Language
    जेल से छूटे आजम खां को मौलाना रजवी ने दी ये खास सलाह, अखिलेश के इस काम से नाखुश होकर कह दी बड़ी बात

    By Peeyush Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:52 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान की रिहाई के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने आज़म खान का मुश्किल समय में साथ नहीं दिया। रजवी ने आज़म खान को नई राजनीतिक पार्टी बनाने की सलाह दी ताकि उनके समर्थक उनका साथ दें। उन्होंने आज़म खान के योगदान और सपा के लिए किए गए कार्यों को भी याद दिलाया।

    आजम खां की रिहाई की खुशी, अखिलेश यादव के साथ न देने का गम।

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के धाकड़ नेता रहे आजम खां की सीतापुर जेल से रिहाई होने के बाद रामपुर पहुंच गए, जहां कई स्थानों पर उनका स्वागत किया। आजम खां की रिहाई पर खुशी जताते हुए आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा।

    मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने आरोप लगाया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां का बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आजम खां अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाएं।

    मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि आजम खां महीनों से सीतापुर जेल में बंद रहे। उन्होंने रामपुर की जनता और शहर के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खां ने समाजवादी पार्टी को खून और पसीने से सींचा।

    मास्टर मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया, जिससे मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने मुश्किल घड़ी में आजम खां का साथ नहीं दिया।

    मौलाना ने कहा कि आजम खां अब प्रदेश में बिखरे अपने साथियों को एकजुट करके राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान करें, जिससे लोग उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर दे सकें।