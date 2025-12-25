नए साल पर टूरिस्ट की पसंद बने यूपी के ये 2 शहर, 10 से 15 जनवरी तक ट्रेनों में सीटें फुल

जागरण संवाददता, बरेली। नए साल पर इस बार पर्यटन का रुख हिल स्टेशन या किसी दूसरी जगहों के बजाय धार्मिक नगरी अयोध्या और काशी की तरह ज्यादा दिखाई दे रहा है। राममंदिर बनने के बाद लोगों का रुझान अयोध्या को लेकर काफी बढ़ गया है। वहीं से वह काशी भी जाने की प्लानिंग बना रहे हैं।

यही वजह है कि दिल्ली से बरेली होते हुए इन दोनों धार्मिक और पर्यटन नगरी जाने वाली ट्रेनों में सीटें काफी फुल चल रही हैं। रेलवे के आइआरसीटीसी पोर्टल पर 10 से लेकर 15 जनवरी तक ट्रेनों में सीटों की बुकिंग के लिए लंबी वेटिंग दिखाई दे रही है। ऐसे में वहां घूमने का मूड बना रहे बड़ी संख्या में परिवारों को सामने सीट कंफर्मेशन को लेकर संशय की स्थिति भी बनी हुई है।

वैसे न्यू ईयर पर आमतौर पर लोग उत्तराखंड के साथ मनाली, कश्मीर सहित कई हिल स्टेशनों के साथ गोवा आदि जगहों पर जाने की प्लानिंग बनाते चले आ रहे हैं लेकिन राममंदिर निर्माण के बाद अब सैलानियों का मूड इन जगहों के बजाय धार्मिक पर्यटन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

यही कारण है कि इन जगहों पर जाने के लिए लोगों ने काफी पहले ही ट्रेनों में सीटें बुक करा ली थी। जिससे अब दो से तीन हफ्ते तक ट्रेनों में सीटें मिलना मुश्किल हो गया है। अयोध्या की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 12226 कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन में 10 जनवरी तक स्लीपर के साथ ही सेकेंड और थर्ड एसी तक के लिए सीटें उपलब्ध नहीं है।

इसी तरह 14206 बरेली से अयोध्या की ओर जाने वाली ट्रेन का भी यही हाल है। 15026 आनंद विहार-मऊ एक्सप्रेस, 15558 अमृत भारत एक्सप्रेस में भी सीट कंफर्म करने के लिए 10 जनवरी तक लंबी वेटिंग है। इसी तरह गाड़ी संख्या 22428 नई दिल्ली-वाराणसी के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस, 12583 बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 125782 बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12560 नई दिल्ली-बनारस शिवगंगा एक्सप्रेस, 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, 20504 नई दिल्ली-वाराणसी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, 15744 पुरानी दिल्ली-वाराणसी फराख्खा एक्सप्रेस, 14016 आनंद विहार-वाराणसी सद्भावना एक्सप्रेसस, नई दिल्ली-वाराणसी स्वतंत्रता एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियों में 10 से 15 जनवरी तक स्लीपर के साथ सेंकेंड और थर्ड एसी की सीटें फुल चल रही हैं। सीएमआइ सैय्यद इमरान चिश्ती ने बताया कि नए साल पर गाड़ियों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

नए साल पर रेलवे को मोटी कमाई होने के आसार

-नए साल पर सफर करने वालों की तादाद में काफी इजाफ हो रहा है। रेलवे के पोर्टल पर लंबी वेटिंग यह बता रही है कि सीट कन्फर्मेशन के लिए किस तरह से मारामारी मची हुई है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि नए साल पर यात्रियों की संख्या में दो से तीन गुणा तक संख्या बढ़ जाती है।