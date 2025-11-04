Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुप्रि‍या पटेल बोलीं- जि‍न्‍हें पार्टी की तरक्‍की से बेचैनी हो रही, वह संभल जाएं, अपना दल अब वट वृक्ष बन चुका

    By MANEES PANDEYEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    बरेली में अपना दल (सोनेलाल) का स्थापना दिवस मनाया गया। अनुप्रिया पटेल ने पार्टी को विशाल वट वृक्ष बताया और विरोधियों को चेतावनी दी। उन्होंने पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए पार्टी के संघर्ष पर जोर दिया। आशीष पटेल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूती का दावा किया, जबकि शफीक अहमद ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। अनुप्रिया पटेल ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। अपना दल (सोनेलाल) पार्टी का स्थापना दिवस मंगलवार को बरेली के अर्बन हाट आडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अब छोटा पौधा नहीं रहा, बल्कि विशाल बट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने कहा, जिन्हें पार्टी की तरक्की से बेचैनी हो रही है, वे संभल जाएं, वरना उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुप्रिया पटेल ने भाषण की शुरुआत अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करते हुए की। इसके बाद उन्होंने बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले और डा. सोनेलाल पटेल को स्मरण करते हुए कहा कि पार्टी इन्हीं महान विभूतियों के आदर्शों पर आगे बढ़ रही है।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्थापना दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि इतिहास के पन्ने पलटने और संकल्प दोहराने का दिन है। कहा कि अपना दल कोई सत्ता सुख भोगने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। समाज के वे वर्ग जो अब तक पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाना ही पार्टी का उद्देश्य है।

     

    Untitled design (1)

     

    कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे बढ़ रही पार्टी

    उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ — विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया — में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है और इसके लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जब बड़ी पार्टियां कारपोरेट चंदे से चलती हैं, तब अपना दल जैसे दल छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे बढ़ते हैं।

    उन्होंने याद दिलाया कि एक समय था जब डा. सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में केवल चार विधायक चुने गए थे और बड़ी पार्टियों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

    ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग उठाई, मेडिकल परीक्षा नीट में पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की पहल की, आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन हो, ताकि समाज के इस तबके की नीतियां और योजनाएं सही दिशा पा सकें।

    पार्टी ने शि‍क्षकों के हक के लि‍ए संघर्ष क‍िया 

    69000 शिक्षक भर्ती में भी पार्टी ने शिक्षकों के हक के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में न्यायपालिका और मीडिया में भी पिछड़े समाज की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अनुप्रिया पटेल ने अपने भाषण के अंत में कविता के रूप में कहा कि अपने बल से अपना दल को नंबर वन बनाना है, पिछड़ों-शोषितों की उम्मीदों का दिया जलाना है।

    इससे पहले कार्यक्रम को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बरेली के लोगों ने दिखा दिया कि पार्टी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मजबूत पकड़ बना चुकी है। उन्होंने कहा, हम पहले डरते थे कि पश्चिम में कितने लोग आएंगे, लेकिन आज यह भीड़ बता रही है कि पूर्व से पश्चिम तक अपना दल की लहर चल पड़ी है।

    उन्होंने कहा कि रामपुर में पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज से विधायक जिताया, यह इस बात का संकेत है कि अपना दल अब सभी वर्गों की आवाज बन रहा है। उन्होंने घोषणा की कि अगला बड़ा कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में 2 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। कहां की अब पश्चिम में कार्यक्रम खुले मैदान में होगा ताकि सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकें।

    पार्टी को जमीनी स्‍तर पर मजबूत करना होगा : शफीक अहमद

    रामपुर से विधायक शफीक अहमद ने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि अपना दल सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और यही उसकी ताकत है। कार्यक्रम में बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के जिलों से आए हजारों कार्यकर्ता व मंच पर पार्टी के सभी विधायक, पदाधिकारी और महिला मोर्चा की नेता मौजूद रहीं।

    अंत में मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत से जीत निश्चित है, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के कामों पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि अपना दल बिहार में भी एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहा है और कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में हैं।

    पूरे आयोजन में प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। अर्बन हाट से लेकर गांधी उद्यान तक पुलिस बल तैनात रहा। कुल मिलाकर, अपना दल (सोनेलाल) का स्थापना दिवस न केवल पार्टी का शक्ति प्रदर्शन रहा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके बढ़ते जनाधार का भी स्पष्ट संकेत दे गया।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली में अपना दल (एस) का भव्य स्थापना दिवस: पश्चिमी यूपी में राजनीतिक ताकत का जीवंत प्रदर्शन