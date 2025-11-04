Language
    बरेली में अपना दल (एस) का भव्य स्थापना दिवस: पश्चिमी यूपी में राजनीतिक ताकत का जीवंत प्रदर्शन

    By MANEES PANDEYEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    बरेली में अपना दल (एस) ने धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने पार्टी की नीतियों पर प्रकाश डाला और क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस आयोजन ने पश्चिमी यूपी में अपना दल (एस) की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया।

    जागरण संवाददाता, बरेली। अपना दल (सोनेलाल) का स्थापना दिवस मंगलवार को बरेली में शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आया। बरेली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु मानते हुए पार्टी ने इस बार यहीं स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिसका असर यह रहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी यहां पहुंचे।

    शहर का अर्बन हाट आडिटोरियम कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खचाखच भर गया। भीतर बैठने की जगह खत्म होने पर बाहर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। सुबह से ही गांधी उद्यान से लेकर अर्बन हाट तक का पूरा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के नारों और झंडों से गुलजार रहा। पार्टी के झंडे और बैनरों से पूरा इलाका सजा नजर आया।

    भीड़ में युवाओं की उपस्थिति सबसे अधिक रही, वहीं महिलाओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मंच पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। उनके साथ पार्टी के विधायक, जिला पदाधिकारी और संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

    राष्ट्रीय महासचिव केके पटेल ने कहा कि अपना दल (एस) पिछड़ों, किसानों और महिलाओं की आवाज है। उन्होंने कहा कि डा. सोनेलाल पटेल का सपना था कि समाज के पिछड़े तबकों को बराबरी का अधिकार मिले और पार्टी उसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हम राजनीति में सेवा की भावना से आए हैं, सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए।

    स्थापना दिवस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी ने यह भी संकेत दिया कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इस आयोजन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि बरेली अब पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया है।

    कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जाटव आरपी गौतम ने सभी जिलों से आए कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी का विस्तार गांव-गांव तक किया जाएगा और हर तबके को जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। भीड़ और जोश देखकर स्थानीय प्रशासन को भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने पड़े। कुल मिलाकर, स्थापना दिवस ने अपना दल (एस) की ताकत और बढ़ते जनाधार का सशक्त प्रदर्शन किया।

