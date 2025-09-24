यूपी के इन दो जिलों के बीच चल रही रोडवेज की वोल्वो बस, रास्ते में पड़ता है कानपुर-लखनऊ, चेक करें टाइमिंग

जागरण संवाददाता, बरेली। परिवहन निगम सैटेलाइट और पुराना बस अड्डा से प्रमुख मार्गों पर 50 एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें बरेली से कौशांबी के बीच दो वाल्वो बसों का भी संचालन कराया जा रहा है। ज्यादातर एसी बसों का आवागमन सैटेलाइट बस अड्डे से ही किया जा रहा है। पुराना बस अड्डा से पांच एसी बसों का ही संचालन किया जा रहा है।

बरेली से कानपुर तक बरेली डिपो की जनरथ एसी बस पूर्वाह्न 11:01 बजे और अपराह्न 2:31 बजे चलाई जा रही है। रुहेलखंड डिपो की एसी बस रात 10 बजे कानपुर होते हुए प्रयागराज तक संचालित की जा रही है।

बरेली से सोहराब गेट

एसी बस से मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए पुराना बस अड्डा से सोहराब गेट डिपो की दो जनरथ बसें चलाई जा रही हैं। बरेली से पहली बस अपराह्न एक बजे जबकि दूसरी बस रात 9:15 बजे निकलती है।

बरेली से देहरादून

बरेली से देहरादून जाने वाले यात्रियों के लिए रुहेलखंड डिपो की जनरथ एसी बस रात नौ बजे और विकासनगर डिपो की जनरथ बस रात 10:05 बजे निकलती है।

बरेली से आगरा

आगरा जाने वाले यात्रियों के लिए बरेली डिपो की जनरथ एसी बस अपराह्न 2:32 बजे चलाई जा रही है।