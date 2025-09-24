Language
    यूपी के इन दो जिलों के बीच चल रही रोडवेज की वोल्वो बस, रास्ते में पड़ता है कानपुर-लखनऊ, चेक करें टाइमिंग

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:41 AM (IST)

    बरेली से कौशांबी लखनऊ कानपुर प्रयागराज देहरादून और आगरा के लिए एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। सैटेलाइट और पुराना बस अड्डा से 50 एसी बसें विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए लंबी दूरी के रूटों पर एसी बसों की व्यवस्था की गई है। जल्द ही 16 नई एसी बसें भी शुरू की जाएंगी।

    बरेली से कौशांबी के लिए रोडवेज की दो वाल्वो बसें

    जागरण संवाददाता, बरेली। परिवहन निगम सैटेलाइट और पुराना बस अड्डा से प्रमुख मार्गों पर 50 एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें बरेली से कौशांबी के बीच दो वाल्वो बसों का भी संचालन कराया जा रहा है। ज्यादातर एसी बसों का आवागमन सैटेलाइट बस अड्डे से ही किया जा रहा है। पुराना बस अड्डा से पांच एसी बसों का ही संचालन किया जा रहा है।

    बरेली से कौशांबी:

    समय डिपो प्रकार
    6:01 कौशांबी डिपो शताब्दी
    6:45 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    7:05 बरेली डिपो जनरथ
    8:15 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    9:02 बरेली डिपो जनरथ
    10:01 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    10:31 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    11:01 कौशांबी डिपो शताब्दी
    11:36 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    12:01 बरेली डिपो जनरथ
    12:59 बरेली डिपो जनरथ
    1:31 बरेली डिपो शताब्दी
    2:01 बरेली डिपो शताब्दी
    3:35 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    4:16 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    5:01 कौशांबी डिपो वोल्वो
    5:31 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    6:02 बरेली डिपो शताब्दी
    7:01 बरेली डिपो जनरथ
    8:01 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    8:04 बरेली डिपो जनरथ
    9:31 बरेली डिपो जनरथ
    10:01 कौशांबी डिपो शताब्दी
    10:45 हरदोई डिपो जनरथ
    10:46 कौशांबी डिपो शताब्दी
    11:03 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    11:05 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    11:26 कौशांबी डिपो वोल्वो
    11:51 बरेली डिपो जनरथ
    11:58 रुहेलखंड डिपो शताब्दी
    12:04 सीतापुर डिपो जनरथ

    बरेली से कैसरबाग

    समय डिपो प्रकार
    6:01 बरेली डिपो जनरथ
    7:01 बरेली डिपो जनरथ
    8:00 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    12:00 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    1:00 मेरठ डिपो जनरथ
    1:45 सहारनपुर डिपो जनरथ
    3:15 सहारनपुर डिपो जनरथ
    3:26 सीतापुर डिपो जनरथ
    8:01 बरेली डिपो जनरथ
    9:00 मुजफ्फरनगर डिपो जनरथ
    10:00 रुहेलखंड डिपो जनरथ
    10:32 सोहराब गेट डिपो जनरथ
    10:45 मेरठ डिपो जनरथ
    11:59 मुजफ्फरनगर डिपो जनरथ

    बरेली से कानपुर, प्रयागराज

    बरेली से कानपुर तक बरेली डिपो की जनरथ एसी बस पूर्वाह्न 11:01 बजे और अपराह्न 2:31 बजे चलाई जा रही है। रुहेलखंड डिपो की एसी बस रात 10 बजे कानपुर होते हुए प्रयागराज तक संचालित की जा रही है।

    बरेली से सोहराब गेट

    एसी बस से मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए पुराना बस अड्डा से सोहराब गेट डिपो की दो जनरथ बसें चलाई जा रही हैं। बरेली से पहली बस अपराह्न एक बजे जबकि दूसरी बस रात 9:15 बजे निकलती है। 

    बरेली से देहरादून

    बरेली से देहरादून जाने वाले यात्रियों के लिए रुहेलखंड डिपो की जनरथ एसी बस रात नौ बजे और विकासनगर डिपो की जनरथ बस रात 10:05 बजे निकलती है। 

    बरेली से आगरा 

    आगरा जाने वाले यात्रियों के लिए बरेली डिपो की जनरथ एसी बस अपराह्न 2:32 बजे चलाई जा रही है। 

    यात्रियों की सुविधा के लिए लंबी दूरी वाले रूटों पर एसी बसों का संचालन कराया जा रहा है। सैटेलाइट बस अड्डा से कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ के लिए जबकि पुराना बस अड्डा से मेरठ, देहरादून और आगरा के लिए एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। दोनों डिपो को 16 नई एसी बसें आवंटित हुई हैं, जल्द ही इनका संचालन भी शुरू हो जाएगा। 

    -अरुण कुमार वाजपेई, एआरएम रुहेलखंड डिपो