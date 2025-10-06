Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में बीमार पुत्री को देखने गई मां की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    बाराबंकी में सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिद्धौर-कोटवा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे महिला की जान चली गई। एक अन्य घटना में बड्डूपुर में पीआरवी वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बीमार पुत्री को देखने जा रही मां की हादसे में मौत।

    जागरण टीम, बाराबंकी। सिद्धौर-कोटवा सड़क मार्ग पर शनिवार रात अज्ञात वाहन की बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोगाें में से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। असंद्रा पुलिस ने महिला के सीएचसी सिद्धौर पहुंचाया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद साथ आया बाइक सवार भाग गया। वहीं, बड्डूपुर में पीआरवी की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असंद्रा के पूरेदुनिया सिंह निवासी दुर्गा अपनी पुत्री रीना के बीमार होने की सूचना पर 50 वर्षीय पत्नी सोमवारा के साथ शनिवार देर रात पुत्री की ससुराल कोटवाधाम के लिए निकले थे।

    वह गांव के धर्मेन्द्र सिंह के साथ उनकी बाइक से जा रहे थे। सिद्धौर-कोटवासड़क मार्ग पर मसूरपुरवा के पास बाइक चला रहे धर्मेंद्र की आंख में कीट चला गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई।

    सिर में चोट लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने महिला को सीएचसी सिद्धौर भेजा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति दुर्गा ने बताया कि हादसे के बाद धर्मेंद्र बाइक लेकर मौके से भाग गया।

    निंदूरा के बड्डूपुर के पिपरौली के पास शनिवार शाम तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे पीआरवी वाहन से टकरा गई। हादसे में गोबार इटौंजा निवासी बाइक सवार 25 वर्षीय अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पीआरवी पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को अपने वाहन से फतेहपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी परिवारजन को दी है। बड्डूपुर एसओ ने बताया कि जांच की जा रही है।

    घायल महिला की मौत

    फतेहपुर के कोतवाली के उजरवारा निवासी नवनीत कुमार की 30 वर्षीय पत्नी रेनू देवी 29 सितंबर की शाम सास मीना देवी के साथ घर लौट रही थीं। गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। घायल महिला को उपचार के लिए सीएचसी लाते समय रास्ते में चालक के साथियों ने उसके पति व सास के साथ मारपीट भी की थी।

    ऑटो को ग्रामीणों ने कब्जे में ले लिया था। महिला को सीएचसी से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। शनिवार रात उपचार के दौरान रेनू की मौत हो गई। कोतवाल संजीत सोनकर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर ऑटो चालक को पकड़ लिया गया है।

    यह भी पढ़ें- पांच माह में सात बड़ी चोरी का सुराग नहीं लगा सकी पुलिस, इस घटना ने खोल दी सिस्टम की पोल