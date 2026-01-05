यूपी में इन मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, वोटर को दिखाने पड़ेंगे ये डाक्यूमेंट्स

संवाद सूत्र, बाराबंकी। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। सूची को दो तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसमें डिजिटाइजेशन और मैपिंग शामिल हैं। नो मैपिंग वाले 86 हजार 144 लोगों को निर्वाचन आयोग छह जनवरी से नोटिस भेजना शुरू करेगा।

वहीं, डिजिटाइजेशन में मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड वाले 3.73 लाख मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं जाएगी, इनका नाम सूची से हटा दिया गया है। मतदाता सूची का पूरा विवरण मंगलवार को प्रत्येक बूथों पर प्रकाशित होगा।

जिले में 23 लाख 31 हजार 649 मतदाता हैं। इसमें से नो मैपिंग वाले 86 हजार 144 को नोटिस जारी होगी। अपना पक्ष रखने व सर्टिफिकेट 11 प्रकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।

आयोग के पोर्टल पर यह आंकड़ा दर्ज हो चुका है। जिन्हें नोटिस जाएगी, वे आधार कार्ड को छोड़कर 11 प्रकार के दस्तावेज दिखा सकते हैं।

दिखाना पड़ेगा ये दस्तावेज

पहचान पत्र, सरकारी संस्था स्थानीय निकाय बैंक, एलआईसी, डाकघर, सरकारी उपक्रम के दस्तावेज या प्रमाण पत्र दे सकते हैं। किसी सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लाइसेंस, मान्यता प्राप्त बोर्ड से शैक्षिक प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, जाति, निवास, परिवार रजिस्टर नकल, सरकारी भूमि का आवंटन पत्र आदि में कोई भी प्रपत्र लगाकर वोटर बन सकते हैं।