UPPSC PCS 2025: जिले में इस दिन 13 केंद्रों पर होगी प्री परीक्षा, 5280 अभ्यर्थी होंगे शामिल

बाराबंकी में डीएम शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में पीसीएस परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। परीक्षाएं 12 अक्टूबर को होंगी जिसके लिए जिले में 13 केंद्र बनाए गए हैं। डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित सामग्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। प्रत्येक पाली में 5280 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए केंद्र व्यवस्थापक और मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लोक सभागार में शुक्रवार को डीएम शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में यूपीपीसीएस परीक्षा 2025 तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। दोनों परीक्षाएं 12 अक्टूबर को होंगी। डीएम ने कहा कि आयोग द्वारा प्रतिबंधित सामग्री कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर न जाने पाए।

उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। परीक्षा के समय बिजली आपूर्ति निर्बाध रहने के भी निर्देश दिए। जिले के पांच राजकीय विद्यालय, छह अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, दो डिग्री कॉलेज सहित कुल 13 केंद्र बनाए गए हैं।