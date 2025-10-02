UPPSC PCS 2025: एग्जाम सेंटर को लेकर आया बड़ा अपडेट, अभ्यर्थी नोट कर लें ये प्वाइंट वरना हो सकती है परेशानी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के 75 जनपदों के 1435 केंद्रों पर होगी। परीक्षा केंद्र मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तक बनाए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को गैर मंडल और महिला अभ्यर्थियों को गैर जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित हुए हैं। 6.26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के 75 जनपदों के 1,435 केंद्रों पर होगी। परीक्षा केंद्र मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तक बनाए गए हैं, जबकि शहर के कई बड़े महाविद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया गया है, इससे परीक्षार्थियों को परेशानी खड़ी हो सकती है। आयोग ने केंद्र निर्धारण में उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश-2024 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को गृह मंडल और जनपद से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को गैर मंडल और महिला अभ्यर्थियों को गैर जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित हुए हैं।

ऐसे में अन्य मंडल या जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ेगी। 6.26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 हजार अधिक है। पीसीएस-2024 में 5.76 लाख परीक्षार्थियों के लिए 1,331 केंद्र बने थे।