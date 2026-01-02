Language
    बाराबंकी में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में होगा संशोधन, 31,976 हजार आईं आपत्तियां

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:12 PM (IST)

    बाराबंकी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में संशोधन के लिए 31,976 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें 19,525 नाम जोड़ने, 1865 संशोधन और 10,586 नाम ...और पढ़ें

    पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में होगा संशोधन।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से छूटे नामों को जोड़वाने के लिए लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जिनकी संख्या 31 हजार से अधिक है। अब प्रशासन ने निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। छह फरवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

    पंचायत चुनाव में मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन हुआ था, दावा और आपत्तियां ली जा रहीं थीं। जिनके नाम सूची से कट गए थे, उनमें 19 हजार 525 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

    अब यह नाम पुन: सूची में दर्ज किए जाएंगे। वहीं, संशोधन के 1865, विलोपन के 10 हजार 586 आवेदन आए हैं। निस्तारण छह जनवरी तक किया जाएगा।

    23 दिसंबर को हुआ था सूची का अनंतिम प्रकाशन

    अगले वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 19 अगस्त शुरू कराया गया था। नवंबर तक चले पुनरीक्षण के बाद डाटा जुटाकर फिल्टर किया गया। 23 दिसंबर को सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया था।

    जिले में 1155 ग्राम पंचायतों के 3854 मतदान स्थलों पर 22 लाख 57 हजार 630 मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद 3.50 लाख 483 मतदाता बढ़ाए गए। 2.66 लाख 836 वोटर डिलीट किए गए। डुप्लीकेट, फर्जी नाम, मृतक और शिफ्टेड शामिल थे

    जोड़-घटाव के बाद जिले में 2021 से 83 हजार 647 वोटर बढ़े हैं। अब जिले में कुल वोटर 23 लाख 59 हजार 277 मतदाता हैं।

    जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन के बाद से दावा आपत्तियां ली जा रहीं थी। लगभग 31 हजार 976 आपत्तियां आई हैं।