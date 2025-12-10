यूपी में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी एंबुलेंस, चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत

Language
    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जागण बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताला मोड़ पर सोमवार देर रात एक निजी एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी।

    दुर्घटना में एंबुलेंस चला रहे गोरखपुर जिले के पिपरई के जंगल छत्रधारी गांव निवासी चालक 40 वर्षीय अमित भारती की मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के समय एंबुलेंस में पीछे बैठा कयूम बाल-बाल बच गया। बताया जा रहा है कि अमित भारती मरीज को लखनऊ छोड़कर गोरखपुर की ओर वापस लौट रहे थे।

    ताला मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि अचानक खड़े ट्रक से एंबुलेंस की जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    थानाध्यक्ष अंकित त्रिपाठी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। मृतक के स्वजन को सूचना दे दी गई है।

