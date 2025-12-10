न्यू ईयर पर घूमने का प्लान सोच-विचार कर बनाएं, ट्रेनों में लंबी वेटिंग; तत्काल भी पलक झपकते हो रही फुल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अगर आप नए साल में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सोच-विचार कर बनाएं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों होकर गुजरने वाली ट्रेनों में जनवरी तक लंबी वेटिंग चल रही है। हवाई सेवा रद होने के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग जनवरी तक बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विक्रमशिला, एलटीटी, सूरत, अंग एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में जनवरी तक लंबी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तत्काल टिकट का कोटा भी कुछ ही मिनटों में फुल हो जा रहा है। स्थिति यह है कि तत्काल टिकटों में भी 20 से 25 वेटिंग चल रही है।

ऐसी स्थिति में नए साल में यात्रा का प्लान करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उस पर भागलपुर-दिल्ली, मालदा टाउन-नई दिल्ली सहित लंबी दूरी की सभी स्पेशल ट्रेनों के बंद होने एवं फरक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित तीन ट्रेनों के फरवरी तक निरस्त होने व फेरे कम करने रद से समस्या को और भी बढ़ा दी है।

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार विक्रमशिला एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में 43 से 65 तक वेटिंग मिल रही है। तत्काल भी फुल हो जा रहा है। हालांकि अभी तक नो रूम की स्थिति नहीं है।

भागलपुर से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) तक चलने वाली 12367 अप विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर कोच में वेटिंग 43 से अधिक पहुंच गई है। यही स्थिति एसी श्रेणी की भी है। दिसंबर तक 14 से 25 तक वेटिंग चल रही है।