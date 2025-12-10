Language
    न्यू ईयर पर घूमने का प्लान सोच-विचार कर बनाएं, ट्रेनों में लंबी वेटिंग; तत्काल भी पलक झपकते हो रही फुल

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। अगर आप नए साल में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सोच-विचार कर बनाएं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों होकर गुजरने वाली ट्रेनों में जनवरी तक लंबी वेटिंग चल रही है। हवाई सेवा रद होने के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग जनवरी तक बनी हुई है।

    विक्रमशिला, एलटीटी, सूरत, अंग एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में जनवरी तक लंबी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तत्काल टिकट का कोटा भी कुछ ही मिनटों में फुल हो जा रहा है। स्थिति यह है कि तत्काल टिकटों में भी 20 से 25 वेटिंग चल रही है।

    ऐसी स्थिति में नए साल में यात्रा का प्लान करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उस पर भागलपुर-दिल्ली, मालदा टाउन-नई दिल्ली सहित लंबी दूरी की सभी स्पेशल ट्रेनों के बंद होने एवं फरक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित तीन ट्रेनों के फरवरी तक निरस्त होने व फेरे कम करने रद से समस्या को और भी बढ़ा दी है।

    रेलवे के अधिकारियों के अनुसार विक्रमशिला एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में 43 से 65 तक वेटिंग मिल रही है। तत्काल भी फुल हो जा रहा है। हालांकि अभी तक नो रूम की स्थिति नहीं है।

    भागलपुर से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) तक चलने वाली 12367 अप विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर कोच में वेटिंग 43 से अधिक पहुंच गई है। यही स्थिति एसी श्रेणी की भी है। दिसंबर तक 14 से 25 तक वेटिंग चल रही है।

    सीटीआई फुल कुमार शर्मा का कहना है कि कोहरे के मद्देनजर कई ट्रेनों के रद की घोषणा की गई है। इंडिगो की हवाई जहाज की उड़ान रद होने की वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। ट्रेनों के निरस्त व हवाई सेवा रद की वजह से ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, जबकि भागलपुर होकर चलने वाली मालदा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस की स्लीपर और एसी में जनवरी तक वेटिंग है। हालांकि वेटिंग की स्थिति बदलती रहती है। यह स्थाई नहीं होती है। समय-समय पर वेटिंग की संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

    ट्रेनों की स्थिति:

    • 12335/36 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में स्लीपर व एसी में 10 से 38 वेटिंग
    • 12367/68 विक्रमशिला एक्सप्रेस में दिसंबर तक स्लीपर व एसी में 12 से 43 वेटिंग
    • 12253/54 भागलपुर-यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस में जनवरी तक स्लीपर और एसी फुल
    • भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस में भी दिसंबर तक सभी श्रेणी में लंबी वेटिंग