यूपी में लंबी दूरी के भारी वाहनों पर दो चालक रखना अनिवार्य, हादसों पर लगेगी रोक

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:58 PM (IST)

    लंबी दूरी के भारी वाहनों पर दो चालक रखना अनिवार्य।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रविवार को एआरटीओ व पीटीओ ने व्यावसायिक वाहनों के लिए दो चालकों की अनिवार्यता को लेकर विशेष अभियान चलाया। नेशनल परमिट व लंबी दूरी वाले वाहनों के चालकों को जागरूक किया।

    कहा कि रात के समय दो चालकों की तैनाती के साथ ड्राइविंग के दौरान फोन का उपयोग न करें। ओवरलोडिंग और ओवरटेक से बचें। टीएसआई ने ई-रिक्शा चला रहे 16 नाबालिग चालकों का चालान किया है।

    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अंकिता शुक्ला ने 25 वाहनों का चालान किया। उन्होंने चालकों को बताया कि भारी वाहन में दो चालकों का होना अवश्यक है।

    ड्राइविंग के दौरान थकान के लक्षण दिखें। आराम करने की सलाह दी। वाहन चलाते समय हमेशा सतर्क रहें। चालकों को जागरूक कर पंपलेट बांटे। नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया।

    यात्री मालकर अधिकारी रवि चंद्र त्यागी ने चार ओवरलोड वाहनों को सीज कर माती चौकी के सिपुर्द किया। एक डग्गामार बस सहित 15 अन्य वाहनों का चालान किया।

    यातायात प्रभारी उपनिरीक्षक रामयतन यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान अलग-अलग स्थानों पर 16 ऐसे ई-रिक्शा का चालान किया गया है, जिसे नाबालिग चला रहे थे। प्रत्येक का 10 हजार रुपये का चालान किया गया। साथ ही उनको जागरूक भी किया गया है।