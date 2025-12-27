Language
    शीतला माता मंदिर के सुंदरीकरण को 1.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति, दर्शन के लिए लगती है भक्तों की भीड़

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    बाराबंकी के दरियाबाद स्थित तीन सौ वर्ष पुराने शीतला माता मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 1.66 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। राज्यमंत्री सतीश शर्मा के प ...और पढ़ें

    शीतला माता मंदिर के सुंदरीकरण को एक करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृति।

    संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। नगर में स्थित शीतला माता मंदिर और परिसर का सुंदरीकरण की मंजूरी मिल गई है। राज्यमंत्री सतीश शर्मा के प्रस्ताव पर एक करोड़ 66 लाख रुपये का बजट शासन ने स्वीकृत कर दिया है।

    दरियाबाद नगर में बाइपास पर करीब तीन सौ वर्ष पुरानी शीतला माता मंदिर स्थित है। यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। यहां पर शक्ति की उपासना के साथ ही नवरात्र के नौ दिनों में मांगलिक कार्यक्रमों के साथ ही शादी विवाह, गोद भराई, मुंडन और धनतिया, दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं।

    मंदिर में विश्रामालय, श्रद्धालुओं के अनुष्ठान के लिए शेड के साथ ही परिसर में समुचित प्रकाश व्यवस्था के साथ ही मंदिर को भव्यता देने के लिए सुंदरीकरण मद में शासन ने एक करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    समिति अध्यक्ष सत्यम कुशमेश ने बताया कि यह बड़ा कार्य है। मंदिर में आने वाले भक्तों को सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर पर विभिन्न धार्मिक और मांगलिक उत्सव होते हैं। यहं प्रतिदिन स्थानीय भक्तों की भीड़ रहती है।