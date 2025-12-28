बाराबंकी में रात में चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन का शिकंजा, SDM ने सीज किए पांच वाहन
बाराबंकी में अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों पर हैदरगढ़ एसडीएम ने हैदरगढ़ और कोठी में छापेमारी की। इस दौरान अवैध खनन में लिप्त दो जेसीबी, दो डंपर और एक ट् ...और पढ़ें
जागरण टीम, बाराबंकी। लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ ने शनिवार रात हैदरगढ़ और कोठी में छापेमारी की। जहां अवैध खनन में लिप्त दो जेसीबी और दो डंपर सहित ट्रैक्टर-ट्राली पकड़े गए, जिनको संबंधित थाना पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया है।
उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ राजेश कुमार विश्वकर्मा ने हैदरगढ़ के दतौली चौराहा के पास मिट्टी खनन में लगी एक जेसीबी मशीन व एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़े गए। पुलिस को मौके पर बुलाकर वाहन उनके सिपुर्द कर दिया गया। वहीं, रास्ते में मिट्टी खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को भी पकड़कर सीज करवाया।
कोठी के लाखूपुर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास अवैध खनन की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। एसडीएम ने शनिवार देर रात्रि अपनी टीम के साथ छापा मारा, जहां खनन में लगी जेसीबी व डंपर को कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना कोठी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जानकारी से इन्कार किया।
एसडीएम ने दोनों वाहनों को सीजकर पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। कोठी थानाध्यक्ष अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि खनन में लगे जेसीबी डंपर चीज किए गए हैं।
एसडीम हैदरगढ़ राजेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर नायब तहसीलदार सिद्धौर के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित करके यह कार्रवाई की गई है।
