बाराबंकी में रात में चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन का शिकंजा, SDM ने सीज किए पांच वाहन

जागरण टीम, बाराबंकी। लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ ने शनिवार रात हैदरगढ़ और कोठी में छापेमारी की। जहां अवैध खनन में लिप्त दो जेसीबी और दो डंपर सहित ट्रैक्टर-ट्राली पकड़े गए, जिनको संबंधित थाना पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ राजेश कुमार विश्वकर्मा ने हैदरगढ़ के दतौली चौराहा के पास मिट्टी खनन में लगी एक जेसीबी मशीन व एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़े गए। पुलिस को मौके पर बुलाकर वाहन उनके सिपुर्द कर दिया गया। वहीं, रास्ते में मिट्टी खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को भी पकड़कर सीज करवाया।

कोठी के लाखूपुर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास अवैध खनन की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। एसडीएम ने शनिवार देर रात्रि अपनी टीम के साथ छापा मारा, जहां खनन में लगी जेसीबी व डंपर को कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना कोठी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जानकारी से इन्कार किया।