बाराबंकी में पंचायत चुनाव के लिए आपत्तियों का निस्तारण बनेगी चुनौती, 44,943 मतदाताओं ने किया आवेदन

संवाद सूत्र, बाराबंकी। पंचायत मतदाता सूची के प्रकाशन बाद से दर्ज की गईं आपत्तियाें की भरमार है। बीएलओ पर नाम काटने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूची से हटाए गए लगभग 30 हजार लोगों के नाम अब फिर से जोड़े जाएंगे।

12 हजार 174 लोगों ने आवेदन किया है कि उनके घरों के मृतक हटाए जाएं। सूची को शुद्ध बनाने के लिए तहसील, बीएलओ ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किसी चुनाैती से कम नहीं है।

अगले वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 19 अगस्त शुरू कराया गया था। नवंबर तक चले पुनरीक्षण के बाद डाटा जुटाकर फिल्टर किया गया। 23 दिसंबर को सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया था।

जिले में 1155 ग्राम पंचायतों के 3854 मतदान स्थलों पर 22 लाख 57 हजार 630 मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद 3.50 लाख 483 मतदाता बढ़ाए गए। 2.66 लाख 836 वोटर डिलीट किए गए। डुप्लीकेट, फर्जी नाम, मृतक और शिफ्टेड शामिल थे। जोड़-घटाव के बाद जिले में 2021 से 83 हजार 647 वोटर बढ़े हैं। अब जिले में कुल वोटर 23 लाख 59 हजार 277 मतदाता हैं। अब तक दर्ज की गईं आपत्तियों में 44 हजार 943 लोगों के आवेदन हैं। इसमें 30 हजार 115 लोगों ने दावा किया है कि उनका नाम गलत तरीके से काट दिया गया है। स्थानीय बीएलओ के कारण नाम हटाए गए हैं।

सूरतगंज, सिरौलीगौसपुर, रामनगर में ग्राम प्रधानाें के नाम तक हटाए दिए गए। दरियाबाद, मसौली, रामनगर, बनीकोडर में कुछ बीडीसी और ग्राम सदस्यों के नाम सूची से हटे हैं। जिन्हें पुन: जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। 2645 आवेदन आए हैं, जिन्होंने नाम में संशोधन कराने की मांग की है। 12 हजार 174 मृतकों के नाम हटाने के लिए पत्राचार किया गया है। बनीकोडर में हटाए गए सबसे अधिक नाम ब्लॉक बनीकोडर में 6,777 लोगाें दावा किया है कि उनका नाम सूची से हटा दिया है। अब इनका नाम जोड़ने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी तरह से पूरेडलई में 3145, रामनगर में 2036, सूरतगंज में 2600, सिरौलीगौसपुर में 1638, दरियाबाद में 2630, हैदरगढ़ में 1824, हरख में 731, बंकी में 1122 दावा नाम जोड़ने के लिए आवेदन आएं हैं। मसौली के 1737, देवा में 903, सिद्धौर में 2510, त्रिवेदीगंज में 1525, निंदूरा में 571, फतेहपुर में 391 नाम जोड़े जाएंगे।