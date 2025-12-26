Language
    फैक्ट्री के गंदे पानी में मिला लापता युवक का शव, एक दिन पहले सब्जी खरीदने के लिए गया था बाहर

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    बाराबंकी में एक लापता युवक का शव फैक्ट्री के गंदे पानी में मिला। युवक एक दिन पहले सब्जी खरीदने के लिए बाहर गया था और उसके बाद से लापता था। पुलिस मामले ...और पढ़ें

    फैक्ट्री के गंदे पानी में मिला लापता युवक का शव।

    संवादसूत्र, निंदूरा (बाराबंकी)। लापता युवक का शव दूसरे दिन सड़क किनारे फैक्ट्री के भरे गंदे पानी उतराता पाया गया।मृतक के पिता ने फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। कुर्सी के अंबरपुर निवासी लल्ला रावत का ने बताया कि उसका 30 वर्षीय पुत्र दिलीप रावत गुरुवार शाम दारापुर चौराहे पर राशन खरीदने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक नहीं लौटे।

    आसपास गांव व रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका। शुक्रवार सुबह करीब दस बजे लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर दारापुर के निकट सड़क किनारे खाई में भरे फैक्ट्री के पानी में उसका शव उतराया मिला।

    शव मिलने की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। मृतक की पुत्री दीपिका व पुत्र शिवांश है सहित परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    मृतक के पिता का आरोप है कि दारापुर स्थित चौराहे पर संचालित फैक्ट्री से गंदा पानी सड़क किनारे खाई में गिराया जा रहा है। यह पानी न होता तो पुत्र की मौत न होती।

    पिता ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।