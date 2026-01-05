बाराबंकी के दरियाबाद में बंद होगा अवैध निजी अस्पताल, त्रिवेदीगंज में सील

संवाद सूत्र, बाराबंकी। दरियाबाद में बगैर पंजीकरण के संचालित हो रहा अवैध निजी अस्पताल जन्नत हॉस्पिटल बंद होगा। त्रिवेदीगंज में निजी अस्पताल को सील किया गया है। दरियाबाद के इस अस्पताल का पंजीकरण बाराबंकी के नगर क्षेत्र में मेजर पेट्रोल पंप के पते पर हैं। इसी नाम से अस्पताल की शाखा का संचालन दरियाबाद में हो रहा है। एसडीएम रामसनेही घाट के निरीक्षण में यहां पर गंभीर अनियमितताएं मिली थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीएम को प्रेषित की थी। डीएम ने सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक को नोटिस भेजकर अस्पताल बंद करने को कहा है और एक सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है।

26 दिसंबर को एसडीएम रामसनेही घाट अनुराग सिंह ने दरियाबाद क्षेत्र के जेठौती कुर्मियान गांव के पास संचालित जन्नत हास्पिटल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक, फार्मासिस्ट और प्रशिक्षित नर्स मौजूद नहीं मिलीं। अस्पताल परिसर में कहीं भी चिकित्सक का नाम, डिग्री या पंजीकरण संबंधी कोई बोर्ड नहीं मिला।

भर्ती मरीज की ओपीडी पर्ची और जांच रिपोर्ट पर भी डॉक्टर का नाम या मुहर अंकित नहीं थी। एसीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. एलबी गुप्ता ने बताया कि शहर में संचालित जन्नत अस्पताल का पंजीकरण है। संचालक को नोटिस जारी कर दरियाबाद के अस्पताल को बंद करने के निर्देश दिए गए है। बिना पंजीकरण और अयोग्य चिकित्सकों के अस्पताल का संचालन कानूनन अपराध है।