कैश बॉक्स लूटकर भाग रहे दो बदमाशों को राहगीरों ने दबोचा, एक आरोपी फरार

बाराबंकी के फतेहपुर में बाबा कुटी रोड पर गोलगप्पे विक्रेता से लूटपाट। तीन बाइक सवार बदमाशों ने कैश बॉक्स लूटा जिसमें से दो को राहगीरों ने पकड़ा। एक बदमाश भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाशों से तमंचे और चाकू बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बदमाश की तलाश जारी है।

संवाद सूत्र, फतेहपुर (बाराबंकी)। बाबा कुटी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार देर रात गोल गप्पे बेचकर लौट रहे युवक का कैश बाक्स लूट कर भाग रहे बाइक सवार तीन बदमाशों में दो को राहगीरों ने दबोच लिया। एक बदमाश बाइक सहित भागने में सफल रहा। मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र के पीपरी गांव निवासी रवींद्र पाल पुत्र राम किशुन करीब 15 वर्षों से यहां मुहल्ला नालापार दक्षिणी में किराए पर रहता है।

शेखपुर गांव में गोलगप्पे का ठेला लगाता है। बुधवार रात वह गोलगप्पे बेचकर फतेहपुर लौट रहा था। तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास तीन बाइक सवार बदमाशों ने रोका और गोलगप्पे खिलाने के लिए कहा। गोलगप्पे न होने की बात पर पानी मांगा।