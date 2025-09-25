Language
    कैश बॉक्स लूटकर भाग रहे दो बदमाशों को राहगीरों ने दबोचा, एक आरोपी फरार

    By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:55 PM (IST)

    बाराबंकी के फतेहपुर में बाबा कुटी रोड पर गोलगप्पे विक्रेता से लूटपाट। तीन बाइक सवार बदमाशों ने कैश बॉक्स लूटा जिसमें से दो को राहगीरों ने पकड़ा। एक बदमाश भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाशों से तमंचे और चाकू बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बदमाश की तलाश जारी है।

    कैश बाक्स लूटकर भाग रहे दो बदमाशों को राहगीरों ने दबोचा।

    संवाद सूत्र, फतेहपुर (बाराबंकी)। बाबा कुटी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार देर रात गोल गप्पे बेचकर लौट रहे युवक का कैश बाक्स लूट कर भाग रहे बाइक सवार तीन बदमाशों में दो को राहगीरों ने दबोच लिया। एक बदमाश बाइक सहित भागने में सफल रहा। मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र के पीपरी गांव निवासी रवींद्र पाल पुत्र राम किशुन करीब 15 वर्षों से यहां मुहल्ला नालापार दक्षिणी में किराए पर रहता है।

    शेखपुर गांव में गोलगप्पे का ठेला लगाता है। बुधवार रात वह गोलगप्पे बेचकर फतेहपुर लौट रहा था। तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास तीन बाइक सवार बदमाशों ने रोका और गोलगप्पे खिलाने के लिए कहा। गोलगप्पे न होने की बात पर पानी मांगा।

    इसी बीच एक बदमाश ने रवींद्र को तमंचा दिखाकर कैश बाक्स लेकर भागने लगा। तभी रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गयी। रवींद्र के शोर मचाने पर क्रासिंग पर खड़े राहगीरों ने दो बदमाशों को पकड़ कर जमकर पिटाई कर दी, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा।

    पकड़े गए बदमाशों के पास से दो तमंचे और एक चाकू बरामद होने की बात सामने आई है। कैश बाक्स में लगभग चार हजार रुपए होना बताया जा रहा है। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है।

    बदमाश सीतापुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सीओ जगतराम कनौजिया ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया जांच की जा रही है।

