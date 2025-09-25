Language
    सगाई के पहले जनसेवा केंद्र संचालक ने छात्रा का किया अपहरण, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:44 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक जनसेवा केंद्र संचालक पर सगाई से पहले छात्रा के अपहरण का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने आरोपित के परिजनों द्वारा धमकी देने की बात भी कही है। एक अन्य घटना में अकबरपुर से एक किशोरी का भी अपहरण हुआ है जिसके बाद पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    सगाई के पहले जनसेवा केंद्र संचालक ने छात्रा का किया अपहरण।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सगाई के पहले जनसेवा केंद्र संचालक ने छात्रा का अपहरण कर लिया। आरोपित के स्वजन पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। परेशान छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अकबरपुर के शहजादपुर कस्बे के एक मुहल्ले की छात्रा महाविद्यालय में पढ़ती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गत 18 सितंबर को दोपहर में प्रशिक्षण के लिए फॉर्म भरने घर से निकली थी। शाम तक वापस नहीं आई। स्वजन खोजबीन कर रहे थे। इस दौरान जानकारी मिली कि मरैला जिला कारागार के निकट का युवक गौरव कुमार भास्कर जो पीड़ित के दुकान में बतौर किराएदार जनसेवा केंद्र संचालक है वह छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया।

    घटना के बाद से मोबाइल भी बंद है। छात्रा की मां ने गौरव के स्वजन से बात करने की कोशिश की तो वे उसे धमकी दे रहे हैं। स्वजन के मुताबिक छात्रा की सगाई 24 सितंबर को होनी थी। छात्रा की मां ने कोतवाली में तहरीर दिया है, कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त किया। एसपी ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया तो पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

    घर से किशोरी को ले गए युवक

    अकबरपुर के एक गांव की किशोरी के माता-पिता गत 22 सितंबर को दोपहर में घर पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान इब्राहिमपुर के अलीगंज गांव का युवक शुभम उर्फ भुल्लन बहला-फुसलाकर कर अपहृत कर ले गया। खोजबीन में किशोरी व आरोपित का कहीं पता नहीं चला।

    किशोरी के पिता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि दोनों मामले में केस दर्ज कर बरामदगी व आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

