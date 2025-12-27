बाराबंकी में शीतला माता मंदिर का होगा सुंदरीकरण, एक करोड़ 66 लाख रुपये की मंजूरीी

संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। नगर में स्थित शीतला माता मंदिर और परिसर का सुंदरीकरण की मंजूरी मिल गई है। राज्यमंत्री सतीश शर्मा के प्रस्ताव पर एक करोड़ 66 लाख रुपये का बजट शासन ने स्वीकृत कर दिया है।



दरियाबाद नगर में बाइपास पर करीब तीन सौ वर्ष पुरानी शीतला माता मंदिर स्थित है। यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। यहां पर शक्ति की उपासना के साथ ही नवरात्र के नौ दिनों में मांगलिक कार्यक्रमों के साथ ही शादी विवाह, गोद भराई, मुंडन और धनतिया, दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं।