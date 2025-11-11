दिल्ली में विस्फोट के बाद बाराबंकी में आज सीएम योगी की पहली जनसभा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। सोमवार की शाम दिल्ली में विस्फोट के बाद मंगलवार को पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन खास चौकन्ना हैं। जनसभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है। एक-एक व्यक्ति की जांच कर जनसभा स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है।

10 किलोमीटर की परिधि में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ी है। जनसभा स्थल झांसा पुरवा से लेकर देवा तक पुलिस वाहनों की जांच पड़ताल कर गंतव्य को रवाना कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि प्रखर हिंदुत्ववादी के रूप में है। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड़ में आ चुकी हैं। सीएम योगी बलरामपुर के देवीपाटन से सीधे यहां एक घंटे बाद पहुंचेंगे।

वह फतेहपुर के झांसा पुरवा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में शामिल होंगे व जनसभा को संबोधित करेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। डेढ़ हजार पुलिसकर्मियों के साथ ही छह एएसपी व 26 सीओ निगरानी कर रहे हैं।