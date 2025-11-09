बाराबंकी में बाइक सवार तीन युवकों को डंपर ने रौंदा, दो की दर्दनाक मौत और एक गंभीर
बाराबंकी में एक दुखद घटना में एक डंपर ने तीन बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, निंदूरा (बाराबंकी)। एक बाइक पर सवार हो जा रहे सीतापुर के तीन युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों युवक लखनऊ से सीतापुर जा रहे थे।
लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर अनवारी गांव के निकट रविवार रात एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सीतापुर के महमूदाबाद निवासी तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर लखनऊ से घर लौट रहे थे।
स्थानीय लोगों ने पीआरवी व एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन घंटों बाद भी न तो पीआरवी पहुंची न ही एंबुलेंस। आखिरकार अनवारी निवासी सूरज राठौर ने घायल तीनों युवकों को निजी वाहन से लखनऊ स्थित इट्रिगल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर दो युवकों की उपचार के दौरान मौत हो गई।
कुर्सी थाना अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो की मौत हो गई, जबकि तीसरे का उपचार चल रहा है।
मृतक व घायल के पास से मिले मोबाइल व बाइक के पंजीयन नंबर से उनकी की पहचान की जा रही है। मिले मोबाइल नंबर से परिवारजन को सूचना देने और पहचान का प्रयास किया जा रहा है। हादसे का कारण बने डंपर का पता लगाया जा रहा है।
