Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में बच्चों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिर पर हाथ फेरकर दुलारा; बांटे चॉकलेट

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:31 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के झांसा पुरवा पहुंचे, जहाँ उन्होंने बच्चों को चॉकलेट बांटी और एक दिव्यांग को ट्राई साइकिल दी। उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। जनसभा में वंदे मातरम् के गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काले कपड़े पहनने वालों को सभा में प्रवेश करने से रोका गया, जिससे कुछ लोगों को परेशानी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्चों को दुलार करते सीएम योगी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ बाराबंकी के झांसा पुरवा में पहुंच चुके हैं। वह सबसे पहले बच्चों से मिले और उन्हें चाकलेट दिया। दिव्यांग को ट्राई साइकिल का वितरण किया। इसके बाद वह मंच पर पहुंचे और वंदे मातरम् के गान से जनसभा की शुरू हो गई है। वल्लभभाई पटेल के उद्घोष पंडाल गूंजने लगा। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचने से पहले स्टालों का अवलोकन किया। यहां पर कृषि, स्वयं सहायता समूह, उद्यान, लघु सिंचाई, बाल कल्याण जैसे 13 प्रदर्शनी को देखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भरा पंडाल, रोके गए लोग

    मुख्यमंत्री की जनसभा में जितना पंडाल था, वह भर गया। साढ़े बजे से सभी लोग बाहर रोक दिए गए। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में विस्फोट के बाद बाराबंकी में आज सीएम योगी की पहली जनसभा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    काले रंग से परहेज

    जनसभा में काले रंग के कपड़े पहनने वाले लोगों को जनसभा के अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे तमाम लोग थे, जो मुख्यमंत्री के जनसभा में जाने चाहते थे। वहीं, कुछ मुस्लिम महिलाओं को भी सभा में जाने से पुलिस वालों ने रोका।