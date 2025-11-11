बाराबंकी में बच्चों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिर पर हाथ फेरकर दुलारा; बांटे चॉकलेट

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ बाराबंकी के झांसा पुरवा में पहुंच चुके हैं। वह सबसे पहले बच्चों से मिले और उन्हें चाकलेट दिया। दिव्यांग को ट्राई साइकिल का वितरण किया। इसके बाद वह मंच पर पहुंचे और वंदे मातरम् के गान से जनसभा की शुरू हो गई है। वल्लभभाई पटेल के उद्घोष पंडाल गूंजने लगा। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचने से पहले स्टालों का अवलोकन किया। यहां पर कृषि, स्वयं सहायता समूह, उद्यान, लघु सिंचाई, बाल कल्याण जैसे 13 प्रदर्शनी को देखा।