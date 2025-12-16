Language
    सनातन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा: ब्रजभूषण

    By Vikas Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सफला एकादशी पर मंजीठा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आए। यहां उन्होंने कहा कि अध्यात्म से युवाओं का अधिक से अधिक जुड़ना ...और पढ़ें

    मजीठा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह

    संवाद सूत्र, जागरण सतरिख (बाराबंकी)। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। बहुत से लोग यही नहीं जानते सनातन क्या है, समाज व राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसी मुहिम को जगाने के लिए हम लोग निकले हैं।

    वे सोमवार को सफला एकादशी पर मंजीठा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आए। कहा कि अध्यात्म से युवाओं का अधिक से अधिक जुड़ना जरूरी है। अगर इस देश का युवा अध्यात्म से जुड़ेगा तो सही रास्ते पर चलेगा।

    अगर युवा सही रास्ते पर चल पड़ा तो देश की गति बदल जाएगी। राजयोग फाउंडेशन की ओर से आयोजित गर्भ गृह नींव पूजन में पूर्व सांसद ने भी पूजा अर्चना की। आयोजक मनोज जायसवाल, सोनिया शर्मा, दीपक, सुनील जायसवाल, शरदराज सिंह, अखिल जायसवाल, राजेंद्र सिंह, विशाल गुप्ता, अजय वर्मा, लकी निगम, राहुल जायसवाल, धर्मेंद्र सोनी ने स्वागत किया।

    पूर्व सांसद का रामसनेहीघाट में हुआ स्वागत

    बाराबंकी आते समय पूर्व सांसद का दिलौना बाईपास पर स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में चंदन द्विवेदी के नेतृत्व में श्रीराम जानकी मठ अंबौर के महंत अंकित दास महाराज, सचिन तिवारी, अनुभव विश्वकर्मा ने स्वागत किया।

