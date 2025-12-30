यूपी में तीसरी बार बढ़ी SIR की समय-सीमा, अब छह मार्च को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

संवाद सूत्र, बाराबंकी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा तीसरी बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब मतदाता सूची का अंतरिम प्रकाशन छह जनवरी 2026 को होगा, जबकि अंतिम सूची छह मार्च 2026 को प्रकाशित होगी। अपना विवरण न भर पाने वाले मतदाताओं को एक और मौका आयोग ने दिया है। वह अपना प्रपत्र बीएलओ या ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने बताया कि जिले में 23 लाख 31 हजार 649 मतदाताओं में से 86 हजार 125 मतदाताओं का विवरण प्रशासन की टीम को नहीं मिल सका है। 31 दिसंबर को प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची का अंतरिम प्रकाशन होना था, लेकिन आयोग ने तिथि बढ़ा दी है।

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को होगा।

सोमवार को तहसील परिसर में मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति को लेकर पूरे दिन भीड़ बनी रही। तहसील सभागार में सुपरवाइजर एवं बीएलओ की मौजूदगी में मतदाता सूची के विलोपन, परिवर्धन एवं संशोधन का कार्य किया गया। तहसीलदार शैलेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता सूची को सही एवं अद्यतन करने के उद्देश्य से दावा आपत्तियां ली गई हैं।