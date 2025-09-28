Language
    बाराबंकी में खाद्य विभाग का छापा, कोल्ड स्टोरेज से हजारों रुपये के नकली आलू सीज किए

    By Vikas Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:14 PM (IST)

    बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। निजामुद्दीन कोल्ड स्टोर से आलू और अपमिश्रक के नमूने लिए गए और 4250 किलो आलू सीज किया गया। सफेदाबाद कोल्ड स्टोर से भी आलू जब्त किया गया। टिकैतनगर में एक किराना गोदाम से बेसन और सरसों तेल के नमूने लिए गए और बेसन सीज किया गया।

    कोल्ड स्टोरेज में चला अभियान, हजारों रुपये के आलू कराए सीज।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने रविवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। इस दौरान निजामुद्दीन कोल्ड स्टोर बेलहरा में आलू व अपमिश्रक का नमूना संग्रहीत किया गया। यहां पर 4250 किलो आलू सीज किया गया।

    सफेदाबाद कोल्ड स्टोर से आलू व अपमिश्रक का नमूना लिया गया और 26 हजार 500 मूल्य का 2650 किलो आलू मौके पर सीज किया गया। इसी प्रकार टिकैतनगर स्थित राम मिलन किराना गोदाम से बेसन व सरसों तेल का नमूना लिया गया।

    यहां टीम ने 74 किलो बेसन पांच हजार 180 मूल्य का सीज किया। इसके अतिरिक्त सीपी कोल्ड स्टोर सफदरगंज, हनुमंत कोल्ड स्टोर, लोधेश्वर बाबा कोल्ड स्टोर सूरतगंज का भी निरीक्षण किया गया।

    अभियान के दौरान विभिन्न कोल्ड स्टोरेज संचालकों और वहां कार्य करने वाले लोगों को निर्देशित किया गया कि आलू को लाल करने के लिए किसी प्रकार का रसायन या वाह्य पदार्थ का छिड़काव न किया जाए। यदि कहीं भी ऐसा होता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के कुल छह नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।