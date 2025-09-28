बाराबंकी में खाद्य विभाग का छापा, कोल्ड स्टोरेज से हजारों रुपये के नकली आलू सीज किए

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने रविवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। इस दौरान निजामुद्दीन कोल्ड स्टोर बेलहरा में आलू व अपमिश्रक का नमूना संग्रहीत किया गया। यहां पर 4250 किलो आलू सीज किया गया।

सफेदाबाद कोल्ड स्टोर से आलू व अपमिश्रक का नमूना लिया गया और 26 हजार 500 मूल्य का 2650 किलो आलू मौके पर सीज किया गया। इसी प्रकार टिकैतनगर स्थित राम मिलन किराना गोदाम से बेसन व सरसों तेल का नमूना लिया गया।

यहां टीम ने 74 किलो बेसन पांच हजार 180 मूल्य का सीज किया। इसके अतिरिक्त सीपी कोल्ड स्टोर सफदरगंज, हनुमंत कोल्ड स्टोर, लोधेश्वर बाबा कोल्ड स्टोर सूरतगंज का भी निरीक्षण किया गया।