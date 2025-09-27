Language
    बाराबंकी में कोटेदार पर घटतौली का आरोप, शिकायत के बाद मुकदमा हुआ दर्ज

    By Deepak Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:03 PM (IST)

    बाराबंकी में कोटेदार राजकुमारी पर घटतौली का आरोप लगा है। शिकायत के बाद हुई जांच में 234 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटतौली और अधिक पैसे वसूलने का वीडियो भी वायरल हुआ था। जिला पूर्ति अधिकारी ने निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    कोटेदार के यहां 234 क्विंटल कम मिला खाद्यान्न, एफआइआर।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। घटतौली कर कार्डधारकों के हक पर डाका डालने का मामला प्रकाश में आया है। घटतौली का वीडियो प्रसारित होने और शिकायत के बाद हुई जांच में 234 क्विंटल खाद्यान्न कोटेदार के यहां कम मिला है। पुष्टि के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने कोटेदार पर मुकदमा दर्ज किया है।

    दरियाबाद के बनगांवा की शंकर भगवान स्वयं सहायता समूह की संचालिका कोटेदार राजकुमारी के विरुद्ध गांव की बलजीता समेत 39 कार्डधारकों ने घटतौली और अभद्रता करने की शिकायत एसडीएम से की थी। खाद्यान्न और चीनी कम देकर घटतौली अधिक पैसे वसूलने का वीडियो भी इंटरनेट पर प्रसारित हुआ था।

    एसडीएम अनुराग सिंह ने पूर्ति निरीक्षक योगेश कुमार शुक्ल से जांच कराई। जांच में 14 कार्ड धारकों ने बयान दर्ज किए। जांच में पाया गया कि तीन किलो चीनी की जगह ढाई किलो देकर 60 रुपये वसूलने और राशन में घटतौली की जा रही है। साथ ही गोदाम से 235 क्विंटल गल्ला गायब मिला है।

    जांच रिपोर्ट पूर्ति निरीक्षक ने एसडीएम को सौंपी। एसडीएम ने कार्रवाई की संस्तुति करते हुए डीएम को रिपोर्ट भेज दिया। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि डीएम की संस्तुति मिलने के बाद कम राशन व चीनी देकर अधिक रुपये लेने व 234 क्विंटल खाद्यान्न कम मिलने के मामले में थाने पर तहरीर दी गई है।

    प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी डा. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि एफआइआर दर्ज कराकर निलंबन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है।