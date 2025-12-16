Barabanki News: अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं होगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, लेना होगा ये परीक्षण 

संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। ई-रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो अब ई-रिक्शा का पंजीयन नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था जिले में लागू कर दी गई है। इस लाइसेंस के लिए चालकों को मोटर ट्रेनिंग स्कूल से दस दिन का परीक्षण लेना होगा। उप परिवहन आयुक्त अयोध्या ने यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जारी किया है। पहली बैठक के बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया।

नवसृजित पद का कार्यभार संभालने के बाद उप परिवहन आयुक्त पहली बार यहां आए थे। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर अभिलेखों के रख-रखाव तथा शासकीय कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को राजस्व में वृद्धि व सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता के प्रयास के निर्देश दिए। स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन को छात्रों के आवागमन के लिए वाहनों की फिटनेस के लिए भी जागरूक करते हुए सचेत भी किया।