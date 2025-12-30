Language
    निकाह के डेढ़ माह बाद विवाहिता की मौत, दहेज में कार न मिलने पर हत्या करने का आरोप

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। निकाह के 50 दिन बाद विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    कोतवाली नगर के बंकी निवासी मोहम्मद वसीम की बेटी मारिया का निकाह 10 नवंबर 2025 को डेढ़ माह पूर्व जैदपुर के मुहल्ला मोलवी कटरा निवासी आफाक के पुत्र मोहम्मद इस्लाम के साथ हुआ था। आरोप है कि मारिया के ससुरालजन कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे।

    कार की मांग को लेकर पति इस्लाम, सास और मोलवी कटरा जैदपुर निवासी ननद सायमा, जैदपुर के सिराज व मोल्हे आए दिन मारते-पीटते थे। 28 दिसंबर की रात एक बजे पति इस्लाम ने फोन करके बताया कि मारिया ने फांसी लगा ली है। पिता का आरोप है कि उसकी पुत्री का शव बेड पर मिला था।

    थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शव घर के अंदर बेड पर पड़ा पाया गया है। पति सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    दहेज के लिए हत्या की धमकी

    लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी अवधेश कुमार की पुत्री लक्ष्मी धीमान जो वर्तमान में कोतवाली नगर के धौकलपुर में रहती है। लक्ष्मी का विवाह दो मई 2022 को धौकलपुर निवासी मनीष कुमार से हुआ था। कम दहेज का ताना देकर ससुर मुन्नालाल, पति, सास तुलसा देवी, देवर सुजीत, ननद काजल और जेठ उमेश, ननद गीता देवी व सीमा शादी के छह माह बाद से प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।