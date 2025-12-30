निकाह के डेढ़ माह बाद विवाहिता की मौत, दहेज में कार न मिलने पर हत्या करने का आरोप

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। निकाह के 50 दिन बाद विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

कोतवाली नगर के बंकी निवासी मोहम्मद वसीम की बेटी मारिया का निकाह 10 नवंबर 2025 को डेढ़ माह पूर्व जैदपुर के मुहल्ला मोलवी कटरा निवासी आफाक के पुत्र मोहम्मद इस्लाम के साथ हुआ था। आरोप है कि मारिया के ससुरालजन कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे।

कार की मांग को लेकर पति इस्लाम, सास और मोलवी कटरा जैदपुर निवासी ननद सायमा, जैदपुर के सिराज व मोल्हे आए दिन मारते-पीटते थे। 28 दिसंबर की रात एक बजे पति इस्लाम ने फोन करके बताया कि मारिया ने फांसी लगा ली है। पिता का आरोप है कि उसकी पुत्री का शव बेड पर मिला था।