    उद्घाटन के बाद पहले दिन एक घंटे देरी से पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस, ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को होगी सुविधा

    By Anand Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:45 PM (IST)

    दरभंगा से आनंद विहार जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस बाराबंकी स्टेशन पर देरी से पहुंची। रेलवे कर्मचारियों ने चालक दल का स्वागत किया। ट्रेन नौ मिनट रुकी। रेल मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से इसका शुभारंभ किया। 22 कोच वाली इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह छपरा से चलकर बाराबंकी रात आठ बजे पहुंचती है फिर लखनऊ और कानपुर जाती है। यात्रियों ने इस ठहराव का स्वागत किया।

    पहले दिन एक घंटा चार मिनट विलंब से पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। दरभंगा से आनंद विहार जाने वाली 05133 अमृत भारत एक्सप्रेस उद्घाटन के बाद पहले दिन सोमवार को करीब एक घंटे चार मिनट विलंब से जिला मुख्यालय के स्टेशन पहुंची। स्टेशन अधीक्षक एके रायजादा सहित रेलवे कर्मियों ने ट्रेन के चालक, गार्ड का माला पहनाकर स्वागत किया।

    प्रथम दिन दो मिनट के स्टापेज की बजाय ट्रेन नौ मिनट रेलवे स्टेशन पर रुकी। रात नौ बजकर चार मिनट पर पहुंची ट्रेन नौ बजकर 13 मिनट पर रवाना हुई। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि नई ट्रेन का शुभारंभ रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को किया था।

    इस ट्रेन में कुल 22 कोच हैं। जिले में इस ट्रेन के ठहराव से यहां के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन छपरा से चलकर रात आठ बजे मुख्यालय के स्टेशन पर पहुंचेगी।

    यहां के बाद लखनऊ के बादशाहनगर, ऐशबाग स्टेशन होते हुए रात करीब 11 बजकर 24 मिनट पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

    दैनिक रेलयात्री राजीव सिन्हा ने कहा कि निश्चित तौर पर अमृत भारत एक्सप्रेस के मुख्यालय के स्टेशन पर रुकने से यहां के यात्रियों को फायदा मिलेगा। ट्रेन में आठ स्लीपर व 13 सामान्य कोच हैं। स्वागत करने वालों में यातायात निरीक्षक रंजीत नरूला, अप स्टेशन अधीक्षक पीयूष वर्मा आदि शामिल रहे।

