शादीशुदा महिला को खरीदकर जबरन विवाह करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसों के लालच में मां-भाई ने बेचा

जागरण संवाददाता, बांदा। चार दिन पहले एक महिला को उसकी मां व भाई ने पैसों के लालच में हरियाणा के एक युवक को एक लाख 38 हजार रुपये में बेच दिया था। इतना ही नहीं महिला की दूसरी शादी भी करा दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला को खरीदकर जबरन शादी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला के बेचने वाले स्वजन की तलाश कर रही है। जनपद चित्रकूट के गांव निवासी महिला ने 22 नवंबर 2025 को थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा (एएचटीयू) में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 20 नवंबर को उसकी माता एवं भाई ने उसे बांदा लाकर जबरन ग्राम वासवार थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा के कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम को बेच दिया।