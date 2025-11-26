Language
    शादीशुदा महिला को खरीदकर जबरन विवाह करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसों के लालच में मां-भाई ने बेचा

    By Sujit Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    बांदा में एक महिला को उसकी मां और भाई ने पैसों के लालच में हरियाणा के एक युवक को बेच दिया। महिला की जबरन शादी भी करा दी गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब महिला को बेचने वाले परिजनों और मानव तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बांदा। चार दिन पहले एक महिला को उसकी मां व भाई ने पैसों के लालच में हरियाणा के एक युवक को एक लाख 38 हजार रुपये में बेच दिया था। इतना ही नहीं महिला की दूसरी शादी भी करा दी थी।

    पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला को खरीदकर जबरन शादी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला के बेचने वाले स्वजन की तलाश कर रही है।

    जनपद चित्रकूट के गांव निवासी महिला ने 22 नवंबर 2025 को थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा (एएचटीयू) में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 20 नवंबर को उसकी माता एवं भाई ने उसे बांदा लाकर जबरन ग्राम वासवार थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा के कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम को बेच दिया।

    साथ ही उसकी मर्जी के बिना कृष्ण कुमार से जबरन शादी करा दी, जबकि वह पूर्व से ही शादीशुदा है। पीड़िता के लगाए गए गंभीर आरोपों एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

    विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम लगातार आरोपितों की तलाश में सक्रिय थी।

    एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर मुखबिर की सूचना पर एसआइ अनिल कुमार ने हमराहियों के साथ मिलकर मुख्य आरोपित कृष्ण कुमार को रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज बांदा के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    एसपी पलाश बंसल ने बताया कि शेष सह-अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटना से जुड़े मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है।

