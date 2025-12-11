बांदा के अर्बन कोआपरेटिव बैंक में कानपुर आयकर विभाग की टीम का छापा, दस्तावेज सीज

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में कानपुर से आयकर विभाग की टीम पहुंची। टीम ने छावनी स्थित अर्बन कोआपरेटिव बैंक में छापा मारा। आयकर विभाग की टीम के पहुंचने पर स्टाफ में अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद स्टाफ से पूछताछ करते हुए दस्तावेजों को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मामला वित्तीय अनिमितता से जुड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर के बांदा अर्बन कोआपरेटिव बैंक में आयकर निदेशक (सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) कानपुर की टीम ने छापेमारी की है। विभिन्न दस्तावेज को सीज करने के साथ ही कई विवरण अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि बैंक प्रबंधन ने वित्तीय लेनदेन की जानकारी लगातार मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण यह छापेमारी की गई है। टीम ने शाखा प्रबंधक समेत आधा दर्जन बैंक से जुड़े अधिकारियों को दोषी मानते हुए कानपुर मुख्यालय जांच के लिए बुलाया है।

नगर के छावनी स्थित बांदा अर्बन कोआपरेटिव बैंक में बुधवार को शाम चार बजे आयकर विभाग की छापेमारी से अफरा तफरी मच गई। गोपानीय तरीके से टीम के छापेमारी की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। आयकर निदेशक के निर्देश पर नौ सदस्यीय टीम ने बैंक की डिटेल खंगाली हैं। वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी और लेनदेन की सही जानकारी न देने पर आयकर विभाग ने तीन घंटे तक जांच पड़ताल की है।