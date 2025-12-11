बांदा के अर्बन कोआपरेटिव बैंक में कानपुर आयकर विभाग की टीम का छापा, दस्तावेज सीज
उत्तर प्रदेश के बांदा में अर्बन कोआपरेटिव बैंक में कानपुर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया। यह कार्रवाई बैंक में व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में कानपुर से आयकर विभाग की टीम पहुंची। टीम ने छावनी स्थित अर्बन कोआपरेटिव बैंक में छापा मारा। आयकर विभाग की टीम के पहुंचने पर स्टाफ में अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद स्टाफ से पूछताछ करते हुए दस्तावेजों को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मामला वित्तीय अनिमितता से जुड़ा है।
नगर के बांदा अर्बन कोआपरेटिव बैंक में आयकर निदेशक (सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) कानपुर की टीम ने छापेमारी की है। विभिन्न दस्तावेज को सीज करने के साथ ही कई विवरण अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि बैंक प्रबंधन ने वित्तीय लेनदेन की जानकारी लगातार मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण यह छापेमारी की गई है। टीम ने शाखा प्रबंधक समेत आधा दर्जन बैंक से जुड़े अधिकारियों को दोषी मानते हुए कानपुर मुख्यालय जांच के लिए बुलाया है।
नगर के छावनी स्थित बांदा अर्बन कोआपरेटिव बैंक में बुधवार को शाम चार बजे आयकर विभाग की छापेमारी से अफरा तफरी मच गई। गोपानीय तरीके से टीम के छापेमारी की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। आयकर निदेशक के निर्देश पर नौ सदस्यीय टीम ने बैंक की डिटेल खंगाली हैं। वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी और लेनदेन की सही जानकारी न देने पर आयकर विभाग ने तीन घंटे तक जांच पड़ताल की है।
नौ सदस्यीय टीम ने बैंक में दस्तावेज खंगालने के बाद अहम साक्ष्य लेकर कानपुर रवाना हो गयी। बैंक प्रबंधन को 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कानपुर मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी। आयकर विभाग के सहायक निदेशक कानपुर जोन (सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) विमलेश राय ने बताया कि छापेमारी कर दस्तावेज सीज किए गए हैं। कानपुर मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई तय होगी। टीम में सहायक निदेशक अविनाश सोनवानी, आयकर निरीक्षक कय्यूम अहमद, देवअनंत श्रीवास्तव, कुलदीप गुप्ता व अंकित श्रीवास्तव रहे।
