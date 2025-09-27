Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूने घर में विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, हत्या का आरोप

    By vimal pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:53 PM (IST)

    पैलानी के झंझरी गांव में 24 वर्षीय पूनम ने आत्महत्या कर ली। पति दादी को लेकर बाहर गए थे सास खेत पर और ससुर-चाचा जेल में थे। देवर ने शव देखा। पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है उनका कहना है की पति पत्नी में विवाद था। पुलिस जांच कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सूने घर में विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, हत्या का आरोप

    जागरण संवाददाता, पैलानी। जसपुरा थाना के ग्राम झंझरी में 24 वर्षीय पूनम पत्नी संकेत सिंह कमरे में छत में लगे पंखे के हुक पर साड़ी का फंदा लगाकर कर खुदकुशी कर ली। देवर राजा सिंह नहाने के लिए घर गया तो उसे शव लटका मिला। देवर ने बताया कि उसका पति संकेत सिंह दादी को लिवा कर शाम को ग्राम ओती दतौली जनपद फतेहपुर किसी कार्यक्रम में गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मां रन्नों सुबह तिल काटने के लिए खेतों की ओर गई थी। पिता व चाचा 307 के मुकदमे पर पिछले दो माह से जेल में हैं। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। भाई संकेत सिंह की शादी 2021 में पडोहरा गांव के भोलेशंकर के यहां हुई थी।

    संकेत सिंह अहमदाबाद में ट्रक ड्राइवर है। 20 दिन पहले घर आया हुआ था। दिवंगत हुई विवाहिता के पिता भोलेशंकर ने आरोप लगाया कि पति पत्नी का विवाद काफी दिनों से चल रहा था। जिसकी वजह से मेरी बेटी को ससुरालीजन ने फंदे में लटका कर हत्या कर दी है।

    इससे बेटी के पैर तखत पर रखे मिले हैं। नायब तहसीलदार वेद प्रकाश थाना प्रभारी अनिल कुमार ने घटनास्थल की जांच की। थाना प्रभारी अनिल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।