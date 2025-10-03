बांदा में देवी विसर्जन देखने निकली किशोरी की नदी किनारे मिली लाश

बांदा में देवी विसर्जन देखने गई खुशी नाम की 17 वर्षीय किशोरी की नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह बुधवार को प्रतिमा विसर्जन देखने गई थी और देर रात तक घर नहीं लौटी। पुलिस ने शव को बरामद कर परिजनों को सूचित किया। खुशी मंदबुद्धि थी और बिना बताए घर से निकल जाती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बांदा । देवी विसर्जन देखने के लिए निकली किशोरी जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो स्वजन ने खोजबीन करना शुरू किया। लेकिन देर रात जब पता नहीं चला तो स्वजन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। अगले दिन सुबह स्वजन के पास पुलिस का फोन पहुंचा और बताया कि किशोरी की नदी में डूबकर मौत हो गई।

बीते बुधवार की सुबह शहर कोतवाली के मर्दननाका स्थित हरदौल तलैया निवासी रम्मू श्रीवास की 17 वर्षीय पुत्री खुशी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन देखने के लिए महेश्वरी देवी गई थी। जब खुशी देर रात तक घर नहीं लौटी तो स्वजन उसकी खोज में निकले पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद खुशी के गुम होने की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी।

घरवालों ने की शिनाख्त गुरुवार की सुबह भूरागढ़ केन नदी के किनारे एक किशोरी का शव पानी में पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे भूरागढ़ चौकी प्रभारी बुद्धिसागर ने खुशी के स्वजन को शिनाख्त के लिए बुलाया। स्वजन ने शव की शिनाख्त की जो खुशी का ही था।