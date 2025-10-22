ये कैसे गुरुजी, पहले छात्र को बेरहमी से पीटा फिर बोले ...ऐसे ही मारूंगा , यदि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो भैंस कौन चराएगा

जागरण संवाददाता, बांदा। जूनियर हाईस्कूल के छात्र को स्कूल परिसर में प्रधानाध्यापक की ओर से पीटने के आरोप का मामला प्रकाश में आया है। छात्र को लेकर उसकी मां एसपी कार्यालय पहुंची। जहां उसने बताया कि पिटाई से छात्र सहमा है। स्कूल जाने में डर रहा है। बेरहमी से पीटने में छात्र के शरीर में चोटें आईं। उसके डंडों के निशान पड़ गए हैं। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने प्रधानाध्यापक की जगह पढ़ाने के लिए मैडम को कक्षा में बुला लिया था।

छात्र का यह भी आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने पिटाई करने के साथ जाति सूचक शब्द बोले हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही मारूंगा, यदि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो भैंस कौन चराएगा। एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर देहात कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने विद्यालय जाकर प्रधानाध्यापक के बयान लिए हैं।



देहात कोतवाली के लुकतरा गांव निवासी सुनीता यादव पत्नी रामनारायण यादव का 12 वर्षीय पुत्र सनी यादव गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा सात में पढता है। 13 अक्टूबर को छात्र स्कूल पढने गया था। छात्र की मां का आरोप है कि स्कूल में ही विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्यामबाबू वर्मा ने उसको व अन्य छात्रों को अकारण बेरहमी के साथ डंडे से पीटा। जिससे उसका पुत्र दहशत में आ गया। जब वह स्कूल से लौटकर घर आया तो उसने पूरी घटना बताई।

वह अगले दिन स्कूल यह पूछने पहुंची कि प्रधानाध्यापक ने उनके बच्चे को इस तरह क्यों मारा है। वह डर और दहशत के मारे स्कूल आने को तैयार नहीं है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उलाहना देने पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि वह ऐसे ही मारूंगा। इन लोगों को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यह लोग पढ़-लिख लेंगे तो भैंस कौन चराएगा। प्रधानाध्यापक ने उसे भी धमकी दी कि यदि कोई कार्रवाई करोगी तो तुमको उल्टा झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा।

आरोपित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाए। हालांकि एसपी के आदेश पर कोतवाली प्रभारी चंद्रप्रकाश तिवारी स्कूल जांच करने गए तो वहां प्रधानाध्यापक ने उनसे बताया कि उन्होंने कभी किसी भी छात्र को नहीं पीटा है। किसी की इस तरह पिटाई नहीं करते हैं। साजिश के तहत उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।