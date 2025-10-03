Language
    फोन पर पति से हुई बहस तो जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने दी जान, सालभर पहले हुई थी शादी

    By Vishnu Shukla Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    बांदा के नरैनी इलाके में एक 19 वर्षीय युवती आशमा ने पति से कहासुनी होने के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

    जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने की खुदकुशी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा । पति से हुई नोकझोक के बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खा कर खुदकुशी कर लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की।

    नरैनी कोतवाली क्षेत्र के बंजारा गांव निवासी 19 वर्षीय आशमा ने बुधवार की शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां हालत में सुधार होने पर स्वजन उसे लेकर घर चले गए। कुछ देर बाद उसकी दोबारा हालत बिगड़ गई और उसे फिर से अस्पताल लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में आशमा ने दम तोड़ दिया।

    बाहर रह कर करते थे मजदूरी

    दिवंगत युवती के चचिया ससुर नत्थू ने बताया कि अनीस और उसका पिता चार माह से परदेश मे रह कर मजदूरी करते है। घर पर उसकी सास थी। वह भी खेत चली गई थी। नत्थू का कहना है कि फोन पर पति से कुछ कहा सुनी हो गई।

    इसी से नाराज होकर उसने जहर खा कर खुदकुशी कर लिया। आशमा की शादी पिछले वर्ष हुई थी। उधर दिवंगत युवती के पिता मुकेरा निवासी बाबू ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए तहरीर देंगे।

    नरैनी थाना प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है। अभी तक उन्हें किसी के द्वारा तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।