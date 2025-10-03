फोन पर पति से हुई बहस तो जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने दी जान, सालभर पहले हुई थी शादी

बांदा के नरैनी इलाके में एक 19 वर्षीय युवती आशमा ने पति से कहासुनी होने के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

जागरण संवाददाता, बांदा । पति से हुई नोकझोक के बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खा कर खुदकुशी कर लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के बंजारा गांव निवासी 19 वर्षीय आशमा ने बुधवार की शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां हालत में सुधार होने पर स्वजन उसे लेकर घर चले गए। कुछ देर बाद उसकी दोबारा हालत बिगड़ गई और उसे फिर से अस्पताल लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में आशमा ने दम तोड़ दिया।

बाहर रह कर करते थे मजदूरी दिवंगत युवती के चचिया ससुर नत्थू ने बताया कि अनीस और उसका पिता चार माह से परदेश मे रह कर मजदूरी करते है। घर पर उसकी सास थी। वह भी खेत चली गई थी। नत्थू का कहना है कि फोन पर पति से कुछ कहा सुनी हो गई।

इसी से नाराज होकर उसने जहर खा कर खुदकुशी कर लिया। आशमा की शादी पिछले वर्ष हुई थी। उधर दिवंगत युवती के पिता मुकेरा निवासी बाबू ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए तहरीर देंगे।